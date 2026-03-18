Νίκες για Χόρνετς, Πίστονς, Θάντερ και Νικς

Οι Χόρνετς κέρδισαν με σχετική ευκολία τους Χιτ, την στιγμή που οι Θάντερ τα βρήκαν σκούρα και ιδρώσαν με τους Μάτζικ, ενώ των ίδια ώρα οι Πίστονς έφυγαν νικητές απο την έδρα των Ουίζαρντς.

Σαρλότ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ 136-106

Για τρεις περιόδους οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, όμως οι Χόρνετς στο τελευταίο δωδεκάλεπτο ανέβασαν στροφές και πήραν μια άνετη νίκη εναντίον των Χιτ με τον Λόνζο Μπολ να μετρά 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 13 ασίστ και να είναι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα.

Ορλάντο Μάτζικ - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 108-113

Οι Θάντερ δυσκολεύτηκαν καθόλη την διάρκεια του αγώνα και χρειάστηκε να φτάσουν ως το τέλος για να πάρουν τη νίκη με μια διαφορά πέντε πόντων.

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ντιτρόιτ Πίστονς 117-130

Οι Ουίζαρντς κατάφεραν να προβάλλουν αντίσταση μόνο για δύο περίοδος, αφού από την τρίτη και μετά, οι Πίστονς δεν άφησαν χώρο για κάτι παραπάνω και έφτασαν στη νίκη εκτός έδρας, έχοντας μεγάλη βοήθεια από τον Ντουρέν ο οποίος πέτυχε 36 πόντους και 12 ασίστ.

Νιου Γιορκ Νικς - Ιντιάνα Πέισερς 136-110

Μπορεί οι Νικς σε πρώτη φάση να έδωσαν δικαίωμα στους Πέισερς να κυνηγήσουν το κάτι παραπάνω στον αγώνα, όταν όμως σοβαρεύτηκαν, δεν άφησαν περιθώριο στον αντίπαλο και πήραν τη νίκη