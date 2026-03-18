Εκτός για μια εβδομάδα ο Γιάννης με θέμα στο γόνατο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατό του, με τον Σαμς Σαράνια να γνωστοποιεί πως θα μεινει εκτος για μία εβδομάδα και στη συνέχεια η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.



Ο Greek Freak τραυματίστηκε στο γόνατο σε μία φάση στο παιχνίδι απέναντι στους Πέισερς στην οποία ο Έλληνας σουπερ σταρ προσγειώθηκε κάπως... περίεργα στο παρκέ.

Όπως έγραψε ο έγκριτος Σαμ Σαράνια υπήρξε υπερέκταση του γονάτου του Γιάννη, με τον Αντετοκούνμπο να «αποκομίζε» και μια ωραιότατη μελανιά.

Ο (ταλαιπωρημένος φέτος απο τραυματισμούς) αρχηγός των Μπακς θα μείνει εκτος τουλάχιστον για μία εβδομάδα, ενώ θα έπειτα από 7 ημέρες η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου.

Το αν αξίζει βέβαια να πιεστεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μιας ομάδας που είναι σχεδον αδύνατο να προλάβει έστω και το play-in, ελέγχεται...