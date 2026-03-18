Μπαρτζώκας: «Κάναμε εκπληκτικό παιχνίδι για 35'» Τι είπε για Φουρνιέ και Ουόκαπ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι οι παίκτες του έκαναν εκπληκτικό παιχνίδι για 35' ενώ στάθηκε στην εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ και τους Τόμας Ουόκαπ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη: «Προφανώς θέλω να συγχαρώ τους παίκτες της ομάδας μας. Έκαναν μία πολύ καλή εμφάνιση σήμερα, ήταν πραγματικά ένα περίεργο παιχνίδι, κάτω από περίεργες καταστάσεις. Εννοώ τις σημαντικές απουσίες και των δύο ομάδων, αλλά και οι δύο ομάδες έπαιξαν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και για εμάς νομίζω για 35 λεπτά ήταν ένα ιδανικό παιχνίδι. Οι φίλαθλοί μας μας βοήθησαν πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση»

Για την επιστροφή του Γουόκαπ: «Είμαι σχεδόν εξίμιση χρόνια στη δεύτερη θητεία μου και ο Γουόκαπ είναι πέντε. Συνήθως αυτή η κουβέντα γίνεται για το πόσο σημαντικός είναι. Νομίζω πως είναι περιττό να το λέω εγώ, νομίζω ότι το καταλαβαίνουν οι πάντες. Ο τρόπος που αμύνεται, που κατευθύνει το ματς, που παίζει απλά την κάνει καλύτερη (την ομάδα) και κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του»

Για τον Φουρνιέ: «Δεν ξέρω άμα τον έχει πεισμώσει η ήττα στο Final Four στο Άμπου Ντάμπι. Είναι τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο και έχει κίνητρο κάθε μέρα. Η συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην “L Equipe” αναλύει τα πάντα. Λέει ότι “κάνω 150/100 προπόνηση” και έτσι είναι το διαβεβαιώνω. Αυτό που δεν πρέπει να ζητάμε τους παίκτες είναι να είναι υπεράνθρωποι. Κάποιες φορές θα παίζουν καλά και κάποιες όχι, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Το θετικό για εμάς είναι ότι έχουμε αρκετούς παίκτες πλέον, και αν κάποιος δεν παίζει τόσο καλά, θα υπάρξει κάποιος άλλος που θα παίξει ίσως. Αυτή η νίκη μας εδραιώνει θα έλεγα στις έξι ομάδες, δεν το εννοώ μαθηματικά γιατί δεν έχει αποδειχθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μία σημαντική νίκη και ότι από κει και πέρα,αν διαχειριστούμε τα πράγματα καλά, εννοώ πάντα με την ίδια τακτική και να κυνηγήσουμε όποια καλύτερη θέση μπορούμε στο τέλος»

Για το ματς με την Μπασκόνια: «Παίξαμε ένα καλό παιχνίδι στο Παρίσι και ένα κακό ομαδικά παιχνίδι στη Μονακό. Βεβαίως, ας μην υποτιμάμε ομάδες που έχουν απουσίες. Συχνά συσπειρώνονται, παίζουν πιο δυνατά, έχουν μεγάλο κίνητρο και επαναλαμβάνω δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε εύκολο. Έχουμε κάποιους παίκτες που πρέπει να καταλάβουν ότι όσους βαθμούς πήραν από τη νίκη σήμερα θα πάρουν και την Πέμπτη. Πρέπει να συμπληρώσουμε των απαραίτητο αριθμό νικών ώστε να κατάφερουμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε δύσκολο. Αύριο έχουμε να δείξουμε την άμυνα που παίζουν στην Μπασκόνια, μεθαύριο την επίθεση και να παίξουμε το παιχνίδι. Οι παίκτες που δεν έπαιξαν σήμερα να κάνουν περισσότερη προπόνηση από αυτούς που έπαιξαν σήμερα, αυτή είναι η ρουτίνα μας. Η επιρροή των προπονητών αρχίζει με τόσο παιχνίδια να γίνεται όλο και λιγότερη.

Με την Παρί που παίξαμε νωρίτερα, το πρόγραμμα είναι πολύ βαρύ. Πραγματικά σας λέω ότι έγω νιώθω εξαντλημένος, σκεφτείται οι παίκτες που παίζουν. Είναι δύσκολο, ο Απρίλιος είναι πιο βατός για εμάς, αυτός ο μήνας είναι πάρα πολυ επίπονος»

Για το αν βλέπει τον Ολυμπιακό που θέλει, τώρα που πλησιάζει το πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν: «Για εμάς είναι μία ακόμα νίκη. Αν το δω εγώ διαφορετικά το σημερινό ματς, θα το δουν όλοι. Νομίζω πως κάναμε μία νίκη που φυσικά είναι σημαντική για εμάς, έχουμε κάνει πάρα πολλές νίκες, νομίζω πως έχουμε πολύ καλό απολογισμό μέχρι τώρα. Γενικά, είμαστε η καλύτερη επιθετική ομάδα στη λίγκα, και δεν το λέω επειδή σκοράραμε 104 πόντους σήμερα. Αλλά το λέω επειδή έχουμε το καλύτερο μέσο όρο πόντων ανά κατοχής στην EuroLeague. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ταλέντο επιθετικό, αλλά έχουμε και μία δομή όσο αναφορά τον τρόπο που παίζουμε και αν σουτάρουμε συμπαθητικά την μπάλα, μπορούμε να σκοράρουμε πάνω από 100 πόντους»

Για την ισορροπία που έχει βρει η ομάδα: «Πώς να είσαι καλός όταν όλοι οι παίκτες βρίσκονταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τί προπόνηση να είχαμε κάνει; Ξέρετε πόσοι προπονητές της EuroLeague έχασαν τη δουλειά τους; Σέβομαι τις διοργάνωσεις FIBA κ.λπ, αλλά πως μπορούμε να παίξουν οι ομάδες της EuroLeague στις αρχές Σεπτεμβρίου καλά, όταν λείπουν όλοι οι παίκτες; Δεν υπάρχει λύση, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για όλες τις ομάδες. Αλλά ότι το γεγονός ότι υπάρχει ισορροπία, συμφωνώ, έχουμε καλή αμυντική κατεύθυνση»

Για τη βελτιώση της ομάδας: «Όσο περνάει ο χρόνος θα έχουμε καλύτερη εκτέλεση επιθετικά.Αυτήν την στιγμή σας ενημερώνω ότι ο Βεζένκοβ και ο Ουόκαπ δεν έκαναν καμία ομαδική προπόνηση, στην ουσία η προπόνησή τους ήταν το παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Δεν έχουν παίξει ομαδικά ούτε μία μέρα, μετά τους τραυματισμούς τους με πολλές ώρες θεραπείας. Σήμερα ήταν και οι δύο καλύτεροι από το προχθεσινό παιχνίδι και νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπό να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί προπονήσεις δεν έχουμε δυστυχώς»