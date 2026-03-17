Πίτερς: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι, είναι σπουδαία νίκη»

Ο Άλεκ Πίτερς χαρακτήρισε σπουδαία τη νίκη του Ολυμπιακού και στάθηκε στην ομαδική δουλειά που έγινε κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μπροστά στους οπαδούς μας έχουμε την βοήθεια του και παίρνουμε ενέργεια. Κάναμε φανταστικό παιχνίδι απέναντι στην καλύτερη άμυνα της Euroleague. Βάλαμε τα μεγάλα σουτ και πήραμε μια σπουδαία νίκη.

Θέλαμε στο δεύτερο ημίχρονο μια καλύτερη προσέγγιση από ότι στο πρώτο. Μοιράσαμε ασίστ, βελτιώσαμε την κυκλοφορία της μπάλας. Στο πρώτο ήταν κοντά μας ενώ βρεθήκαμε και πίσω. Με το ομαδικό παιχνίδι αυξήσαμε τη διαφορά και φτάσαμε στη νίκη.

Όλες οι νίκες; Είναι οι ίδιες. Δεν έχει σημασία ο αντίπαλος. Μας περιμένει μια άλλη ομάδα, ίδια ρουτίνα, όλοι είναι το ίδιο. Φυσικά με την Φενέρ είναι σημαντική νίκη, είχαν και είχαμε απώλειες αλλά σημασία έχει η νίκη».