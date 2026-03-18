Elite League: Δοκιμάζεται στην Αμαλιάδα η Λευκάδα - Στην Θεσσαλονίκη κόντρα στους Μαχητές ο Βίκος

Η πρωτοπόρος Δόξα Λευκάδας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Κόροιβο Αμαλιάδας, ενώ ο Βίκος Falcons θα παίξει επίσης εκτός έδρας με τους Μαχητές Πειραματικό στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Elite League.

Με έξι αναμετρήσεις ανοίγει το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής της Elite League την Τετάρτη (18/03). Η πρωτοπόρος της βαθμολογίας Δόξα Λευκάδας φιλοξενείται στην Αμαλιάδα από τον Κόροιβο και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί πέντε αγώνων στο πρωτάθλημα, μέσα σε μια δύσκολη έδρα.

Την ίδια ώρα στην Θεσσαλονίκη, οι Μαχητές Πειραματικό υποδέχονται τον δεύτερο Βίκο, ο οποίος θέλει την νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της Λευκάδας, μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Τετάρτη 18 Μαρτίου

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

18:30 Evertech Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Δάφνη (ERT Sports)

17:00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 19 Μαρτίου

17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

Ρεπό: Πρωτεας Βούλας