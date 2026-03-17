Παρέμεινε MVP της 14ης αγωνιστικής ο Οκόμπο παρά την εμφάνιση του Φουρνιέ

Ο Φουρνιέ μπορεί κέρδισε μόνος του την Φενέρ στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 4ης Δεκέμβρη, ωστόσο ο Έλι Οκόμπο παράμεινε MVP της 14ης αγωνιστικής με 39 pir.

O Φουρνιέ βρέθηκε στην ζώνη του Λυκόφωτος το βράδυ της Τρίτης στο ΣΕΦ. Ο Γάλλος σταρ κέρδισε μόνος του την Φενέρ (104-87), κάνοντας ρεκόρ καριέρας με την φανέλα του Ολυμπιακού μετρώντας 36 πόντους με 9/11 δίποντα, 5/9 τρόποντα και συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μπορεί ο 33χρονος γκαρντ να πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση την τρέχουσα σεζόν, ωστόσο δεν αναδείχθηκε MVP της 14ης αγωνιστικής, όπου ήταν προγραμματισμένο και το σημερινό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα πολυτιμότερος της αγωνιστικής αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο, με τον Γάλλο γκαρντ να σημειώνει ρεκόρ καριέρας στην άνετη νίκη της Μονακό επί της Παρί με 125-104. Ο άσος των Μονεγάσκων μέτρησε 26 πόντους με 4/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος και 4 κερδισμένα φάουλ σε 26’46” συμμετοχής κάνοντας career-high με την φανέλα της Μονακό και συγκέντρωσε 39 στο σύστημα αξιολόγησης.