Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Φουρνιέ και Βεζένκοφ «βομβάρδισαν» την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης

Οι Εβάν Φουρνιέ (ρεκόρ καριέρας) και Σάσα Βεζένκοφ... βομβάρδισαν την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης και ο Ολυμπιακός «λύγισε» τη Φενέρμπαχτσε (104-87).

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Πολύ σοβαρή εμφάνιση στην επιστροφή του και άριστο διάβασμα της αντίπαλης άμυνας. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ δημιούργησε με μαεστρία (10 ασίστ - 0 λάθη), έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα στο β' μέρος (7π.) και ήταν -συνολικά- εξαιρετικός. Βαθμός: 9

Φρανκ Νιλικίνα: Σε ρηχά νερά ο Γάλλος γκαρντ, που δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Ολυμπιακό (0π. με 0/2 3π., 1ρ., 1ασ., 1λ.). Έπαιξε 17'38'' για να δώσει «ανάσες» στον Ουόκαπ, αλλά έκανε... βήμα πίσω με την εμφάνισή του. Βαθμός: 3

Τάισον Ουόρντ: Ήταν παίκτης - κλειδί στη 2η περίοδο, αλλά στην τελική ευθεία δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Μέτρησε 6 πόντους με 2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 2/2 βολές, βοήθησε σε ριμπάουντ (4ρ.) και δημιουργία (2ασ.), δεν έκανε την καλύτερη δυνατή δουλειά στην άμυνα. Βαθμός: 5

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Αγωνίστηκε για μόλις 12'' και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σάσα Βεζένκοφ: Επιθετική ραψωδία από τον ηγέτη του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ επέστρεψε στην ευρωπαϊκή δράση με 12 πόντους στην 1η περίοδο, κάνοντας... πάρτι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και τελείωσε το ματς με μια πολύ υψηλή πτήση: 24 πόντοι με 10/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 23'22'' στο παρκέ. Ασταμάτητος για άλλο ένα βράδυ. Βαθμός: 9

Κώστας Παπανικολάου: Έπαιξε για μόλις 6'35'' στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν η ομάδα του δεν είχε αμυντική συνέπεια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον «τιμώρησε» με τη μη χρησιμοποίησή του στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Σε... ρηχά νερά ο αρχηγός. Βαθμός: 2

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Κακή εμφάνιση και από τον Ντόρσεϊ, που άρχισε το ματς με άστοχες ενέργειες και βιαστικές επιλογές και «ανάγκασε» τον Μπαρτζώκα να τον βγάλει στο 6ο λεπτό. Σε αντίθεση με τον Παπανικολάου, ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στο β' μέρος, αλλά δεν ήταν στο καλό του βράδυ, παρά τους 10 πόντους του (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος). Γι' αυτό και ο Έλληνας προπονητής δεν τον εμπιστεύτηκε στο 4ο δεκάλεπτο, αφήνοντας τις επιθετικές επιλογές στα χέρια του «καυτού» Εβάν Φουρνιέ. Βαθμός: 5

Άλεκ Πίτερς: Καλύτερος σε σχέση με τα περισσότερα βράδια του στη φετινή Euroleague, έδωσε σημαντικές «ανάσες» στον Βεζένκοφ και πήρε συνολικά 16'38'' από τον Μπαρτζώκα. Είχε 9 πόντους με 3/5 σουτ και 2/2 βολές, κατέβασε 2 ριμπάουντ, ενώ του πιστώνεται και η αμυντική του διάθεση, που μεταφράστηκε σε 2 κλεψίματα. Βαθμός: 6

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Μακριά από τα πολύ υψηλά του στάνταρντς ο Σέρβος σέντερ, που όμως δεν «τροφοδοτήθηκε» επαρκώς από τους γκαρντ του Ολυμπιακού. Παρά την υπεροχή του στη ρακέτα και τα προβλήματα της Φενέρμπαχτσε στους ψηλούς, ο «Μίλου» εκτέλεσε μόλις ένα δίποντο (1/1) και τέσσερις βολές (4/4) για να τελειώσει το ματς με 6 πόντους σε σχεδόν 25'. Βέβαια, έκανε ξανά «θραύση» στα ριμπάουντ (7ρ). Βαθμός: 6

Ντόντα Χολ: Πολύ καλό πρόσωπο στη 2η περίοδο, όταν ήρθε η «ερυθρόλευκη» ανατροπή, δεν βοήθησε το ίδιο στην τελική ευθεία. Όμως, το πρόσημο είναι θετικό, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς πως ήρθε από τον 3ο σέντερ του Μπαρτζώκα. Είχε 4 πόντους με 2/3 δίποντα, κατέβασε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε καλή δουλειά αμυντικά με 2 κοψίματα και 1 κλέψιμο σε 15'. Βαθμός: 6

Σακίλ ΜακΚίσικ: Πήρε σερί 13' στο β' μέρος και προσπάθησε να δώσει λύσεις. Δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, πάντως, έχοντας 2 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε αυτό το διάστημα. Βαθμός: 4

Εβάν Φουρνιέ: Μαγική βραδιά από τον Γάλλο σκόρερ, που συνδυάστηκε με ρεκόρ καριέρας και ένα μοναδικό σόου κόντρα στην κορυφαία άμυνα της Ευρώπης. Σε 23' στο παρκέ ο Φουρνιέ «πρόλαβε» να βάλει 36 πόντους, σουτάροντας με τρομερά ποσοστά: 9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα και 3/5 βολές. Ο πρώην NBAer σκόραρε κατά βούληση και η τουρκική άμυνα δεν μπορούσε να του βάλει "stop". «Ξεσήκωσε» το ΣΕΦ ο έμπειρος σταρ, που μεταξύ άλλων είχε και 3 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 10