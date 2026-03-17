Μπαρτζώκας: «Επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση»

Ικανοποιημένος έμεινε από την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του επί της Φενέρμπαχτσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Μιλώντας στη flash interview ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ηταν υπέροχο για εμάς, είδατε την επίδρασή των Βεζένκοφ και Ουόκαπ, και έκαναν ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε. Δεν είχαμε και εμείς και εκείνοι σημαντικούς παίκτες. Αξίζουν και στις δύο ομάδες να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη.

Δεν ήμασταν σταθεροί για 40 λεπτά, τελειώσαμε άσχημα τη δεύτερη περίοδο, κάναμε λάθη και δεν δώσαμε φάουλ. Ημασταν πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο και απέναντι στη Φενέρ πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Και επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση με τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ».