Euroleague: Σφράγισε την 4άδα ο Ολυμπιακός, στο κόλπο και η Χάποελ Τελ Αβίβ

Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87
Η βαθμολογία:
- Φενέρμπαχτσε 22-9
- Ολυμπιακός 21-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
- Βαλένθια 20-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11
- Ερυθρός Αστέρας 18-13
- Ζάλγκιρις 17-14
- Μονακό 17-14
- Παναθηναϊκός 17-14
- Μπαρτσελόνα 17-14
- Dubai Basketball 16-15
- Αρμάνι Μιλάνο 16-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
- Μπάγερν Μονάχου 13-18
- Βίρτους Μπολόνια 13-18
- Παρί 12-20
- Παρτίζαν 11-20
- Αναντολού Εφές 10-21
- Μπασκόνια 9-22
- Βιλερμπάν 8-23
Αναλυτικά η 31η αγωνιστική:
Πέμπτη 19/3
19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα
19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν–Ντουμπάι BC
21:45 Παρί–Παρτίζαν
Παρασκευή 20/3
19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ