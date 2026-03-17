Euroleague: Σφράγισε την 4άδα ο Ολυμπιακός, στο κόλπο και η Χάποελ Τελ Αβίβ

O Oλυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και εξασφάλισε την 4άδα. Στο κόλπο και η Χάποελ Τελ Αβίβ. Ήττα-μαχαιριά της Ντουμπάι BC από την Παρτιζάν.

Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα: Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί 93-82 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87 Παρτιζάν - Ντουμπάι BC 88-74 Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε 22-9 Ολυμπιακός 21-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-11 Βαλένθια 20-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11 Ερυθρός Αστέρας 18-13 Ζάλγκιρις 17-14 Μονακό 17-14 Παναθηναϊκός 17-14 Μπαρτσελόνα 17-14 Dubai Basketball 16-15 Αρμάνι Μιλάνο 16-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-18 Βίρτους Μπολόνια 13-18 Παρί 12-20 Παρτίζαν 11-20 Αναντολού Εφές 10-21 Μπασκόνια 9-22 Βιλερμπάν 8-23 Αναλυτικά η 31η αγωνιστική: Πέμπτη 19/3 19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα

19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν–Ντουμπάι BC

21:45 Παρί–Παρτίζαν Παρασκευή 20/3 19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ