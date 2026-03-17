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Euroleague: Σφράγισε την 4άδα ο Ολυμπιακός, στο κόλπο και η Χάποελ Τελ Αβίβ

Μπάσκετ
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O Oλυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και εξασφάλισε την 4άδα. Στο κόλπο και η Χάποελ Τελ Αβίβ. Ήττα-μαχαιριά της Ντουμπάι BC από την Παρτιζάν.

Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί 93-82

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87

Παρτιζάν - Ντουμπάι BC 88-74

Η βαθμολογία:

  1. Φενέρμπαχτσε 22-9
  2. Ολυμπιακός 21-11
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
  4. Βαλένθια 20-11
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 19-11
  6. Ερυθρός Αστέρας 18-13
  7. Ζάλγκιρις 17-14
  8. Μονακό 17-14
  9. Παναθηναϊκός 17-14
  10. Μπαρτσελόνα 17-14
  11. Dubai Basketball 16-15
  12. Αρμάνι Μιλάνο 16-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
  14. Μπάγερν Μονάχου 13-18
  15. Βίρτους Μπολόνια 13-18
  16. Παρί 12-20
  17. Παρτίζαν 11-20
  18. Αναντολού Εφές 10-21
  19. Μπασκόνια 9-22
  20. Βιλερμπάν 8-23

Αναλυτικά η 31η αγωνιστική:

Πέμπτη 19/3

19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα
19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν–Ντουμπάι BC
21:45 Παρί–Παρτίζαν

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague: Σφράγισε την 4άδα ο Ολυμπιακός, στο κόλπο και η Χάποελ Τελ Αβίβ