Το αναβληθέν ματς της 4ης Δεκέμβρη έγινε εύκολη λεία για τον Ολυμπιακό απέναντι στη μισή Φενέρ. Με τον Φουρνιέ (36π.) να κάνει ρεκόρ καριέρας οι Πειραιώτες έφτασαν στο 104-87 που τους βάζει με αβαντάζ έδρας όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στον δρόμο για το F4.

Επέστεψε στα γνωστά του στάνταρ ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν φοβερή απόδοση στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, επέβαλαν τον ρυθμό τους, κερδίζοντας την Φενέρ στο ΣΕΦ με 104-87 στο εξ' αναβολής της 4ης Δεκέμβρη. Πλέον οι Πειραιώτες έβαλαν γερές βάσεις για την παρουσία τους στην τετράδα, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 21-11, παίρνοντας μάλιστα και την διαφορά από την τουρκική ομάδα που έπεσε στο 22-9.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κυκλοφόρησαν με ταχύτητα την μπάλα (25ασ.) και παρότι δεν ήταν εύστοχοι από τα 6.75μ. (8/25τρ.), «χτύπησαν» μέσω από την ρακέτα (30/37δ.). Οι «ερυθρόλευκοι» περιόρισαν τα λάθη τους παρά την ασφυκτική άμυνα της Φενέρ (7λ.), με τους παίκτες του Γιασικεβίτσιους να μετρούν 18 ασίστ για 17 λάθη.

Ο Εβάν Φουρνιέ «πλήρωσε» για την συμπεριφορά του στην Γλυφάδα, ξεσπώντας πάνω στην Τουρκική ομάδα. Ο Γάλλος σταρ έκανε ρεκόρ καριέρας με την φανέλα του Ολυμπιακού μετρώντας 36 πόντους (9/11δ. 5/9τρ.), με 3 ασίστ, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Σάσα Βεζένκοφ (24π. 10/11δ.) Διψήφιος και άστοχος Ντόρσεϊ (10π. 2/7σ. 5/5β.), πληθωρική εμφάνιση του Ουόκαπ (7π. 11ασ.)

Από την άλλη πλευρά ο Χόρτον - Τάκερ ήταν ασταμάτητος κάνοντας ζημιά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα με 30 πόντους (8/11δ.), 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στους 16π. σταμάτησε ο Μπόλντγουιν, μοιράζοντας και 8 ασίστ, διψήφιος ο Μπιμπέροβιτς (15π. 4/5τρ.), καλή παρουσία του Κόλσον (13π.)

Αδρανούσε αμυντικά ο Ολυμπιακός, πήρε προβάδισμα με όπλο το τρίποντο η Φενέρ

Mε την κλασική του πεντάδα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός που μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση με την Φενέρ να δίνει ταχύτητα στο παιχνίδι της παίρνοντας αέρα 5π. (2-7). Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν ένταση έτρεξαν σερί 7-0 για να πάρει τα ηνία του ματς (9-7 στο 3’), με τον Βεζένκοφ να κυριαρχεί στην ρακέτα (8π. 11-9 στο 4’). Η τουρκική ομάδα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις αμυντικές αδράνειες των Πειραιωτών, κυκλοφορούσε καλά την μπάλα (ήδη 6 ασίστ σε 6’), με τον Μπιμπέροβιτς να εκτελεί από τα 6.75μ. (3/3τρ.) για το +7 (13-20 στο 6’). Η απάντηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν άμεση, ο Βεζένκοφ ήταν ασταμάτητος (12π.), με τον Ουόρντ να μειώνει στο πόντο (19-20 στο 8’) με σερί 6-0. Ο Χόρτον – Τάκερ με την είσοδο του έδωσε επιθετικές λύσεις (6π.), με την Φενέρ να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (23-29), εκτελλώντας με φοβερά ποσοστά από τα 6.75μ. (6/10τρ.).

Ο Φουρνιέ πήρε «φωτιά», ο Ολυμπιακός έφερε τούμπα το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Φουρνιέ να δίνει το σύνθημα (7π. 28-29) και τον Ουόρντ να βάζει τους «ερυθρόλευκους» μπροστά (30-29 στο 12’). Ο Γάλλος σταρ είχε πάρει «φωτιά», αναλάμβανε τις περισσότερες επιθέσεις της ομάδας του Μπαρτζώκα, έφτασε τους 14π. για το +6 (40-34 στο 15’), με το επιμέρους της 2ης περιόδου να φτάνει στο 17-5 σε 5’. Ο Ολυμπιακός έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, κυκλοφορούσε με φοβερή ταχύτητα την μπάλα, δίνοντας διψήφια τιμή στο προβάδισμα του (+10, 46-36 στο 17’). Μπιμπέροβιτς και Χόρτον-Τάκερ έδωσαν λύσεις στην τουρκική ομάδα, μειώνοντας στο -5 (48-43), με τον Κόλσον να μειώνει με τρίποντο στο φινάλε του πρώτου μέρους σε απόσταση ενός σουτ.

Διατήρησαν το προβάδισμα τους οι «ερυθρόλευκοι», κρατούσε στο ματς την Φενέρ ο Χόρτον-Τάκερ

Ο Ουόκαπ σημείωσε το πρώτο του καλάθι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Βεζένκοφ να μεγαλώνει το «ερυθρόλευκο» σερί στο 6-0 για το +8 (54-46 στο 22’). Οι Πειραιώτες επανέφεραν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+14, 60-46 στο 23’), η Φενέρ είχε μείνει χωρίς καλάθι για περισσότερο από 3’ και το σερί της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο 12-0. Κόλσον και Μπόλντγουιν σημείωσαν τους πρώτους τουρκικούς πόντους στο δεκάλεπτο, με τον Χόρτον-Τάκερ να μειώνει στο -7 (62-55 στο 24’), και τους παίκτες του Σάρας να βγάζουν αντίδραση. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, διατηρώντας το προβάδισμα (+6, 69-63 στο 28’), την ώρα που ο Χόρτον-Τάκερ κρατούσε την Φενέρ μέσα στο παιχνίδι με ατομικές ενέργειες (17π.) στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (71-65).

«Καταιγίδα» Φουρνιέ, σάρωσε την Φενέρ ο Ολυμπιακός παίρνοντας και την διαφορά

Φουρνιέ και Χόρτον - Τάκερ διαμόρφωσαν το 76-69 στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, με τον Αμερικανό να παίζει μόνος του για την Φενέρ (27π. 78-75 στο 32'). Ο Φουρνιέ ήταν ξανά εκεί για τον Ολυμπιακό που ανέβασε την ένταση του στην άμυνα, με τον Γάλλο να τρέχει προσωπικό σερί 5-0 για το 83-75 στο 34' φτάνοντας τους 24 πόντους. Ο Φουρνιέ βρισκόταν στην ζώνη του Λυκόφωτος, έκανε ότι ήθελε στο παρκέ (29π.) δίνοντας ξανά διψήφια διαφορά στους Πειραιώτες (+11, 88-77 στο 35'). Oι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, ο Φουρνιέ έκανε ρεκόρ καριέρας με 33 πόντους, με τον διαφορά να εκτοξεύεται στο +17 (98-81 στο 38'), με τον Ολυμπιακό πλέον να κυνηγάει και την διαφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν και τους 100π. (101-87), με τους Πειραιώτες να παίρνουν τη νίκη με 104-87, μαζί και την διαφορά του πρώτου αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-43, 71-65, 104-87.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης