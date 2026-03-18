Για το «θαύμα» το Περιστέρι Betsson, για τη διαφύλαξη του +24 ο ΠΑΟΚ 

Το ελληνικό εισιτήριο για την τετράδα του FIBA Europe Cup κρίνεται απόψε, με το Περιστέρι Betsson να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στις 19:30 στο «Ανδρέας Παπανδρέου (ΕΡΤ 2, SDNA Live).

To μεγάλο φαβορί για την πρόκριση είναι ο ΠΑΟΚ, που στον πρώτο προημιτελικό είχε κερδίσει στη Θεσσαλονίκη με το ευρύ 101-77 και καλείται από την πλευρά του να διαχειριστεί τη διαφορά των 24 πόντων και να τη διαφυλάξει, προκειμένου να είναι αυτός που θα περάσει στους «4». Αντίθετα, το Περιστέρι θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο παιχνίδι, και να φτάσει σε μια πρόκριση «θαύμα». Να σημειωθεί πως όποια από τις δύο ομάδες περάσει στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μούρθια και Ρετζιάνα.

«Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε και αυτό που έχω πει και στους παίκτες μου είναι να παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και από κει και πέρα να ανεβάσουμε τον ρυθμό και τις κατοχές, προκειμένου να κερδίσουμε κάθε δεκάλεπτο που είναι πολύ σημαντικό σημείωσε αρχικά ο κόουτς του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, προσθέτοντας: «Και να φτάσουμε στο τρίτο 10λεπτο έχοντας μια διαφορά, έτσι ώστε να βάλουμε πίεση στους παίκτες του ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουμε κάθε πιθανότητα πρόκρισης στα ημιτελικά».

Από την πλευρά του ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, που δε θα έχει στη διάθεσή του τον Αντώνη Κόνιαρη, ξεχώρισε: «Το σκορ του πρώτου αγώνα μας δίνει ένα προβάδισμα, το οποίο όμως στο σύγχρονο μπάσκετ δεν εξασφαλίζει τίποτα. Έχουμε δει πως το Περιστέρι μέσα στο Μπιλμπάο ανέτρεψε μέσα σε ένα ημίχρονο διαφορά 20 πόντων και πως η ομάδα μας, απέναντι στον Παναθηναϊκό και μέσα στο σπίτι μας, μέσα σε 10 λεπτά ανέτρεψε διαφορά 20 πόντων. Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για μία σκληρή μάχη γιατί το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό, είναι η πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης».

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μάριους Τσιουλίν (Ρουμανία), Ιβόρ Μάτεγιεκ (Τσεχία), Λούκας Γιανκόφσκι (Πολωνία).