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Στο ΣΕΦ ο Κώστας Φορτούνης για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ (pic)

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Ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ για την εξ αναβολής 14η αγωνιστική της Euroleague.

H σχετική φωτογραφία:

Στο ΣΕΦ ο Κώστας Φορτούνης για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ (pic)