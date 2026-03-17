Στο ΣΕΦ ο Κώστας Φορτούνης για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ (pic)

Ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ για την εξ αναβολής 14η αγωνιστική της Euroleague.

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