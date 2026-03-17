Φόρεσε... αδιάβροχο η μασκότ της Φενέρ για το ματς του ΣΕΦ (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (21:15) σε παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, το οποίο είχε αναβληθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2025, όταν η κακοκαιρία στην Αττική είχε προκαλέσει πλημμύρα σε πολλές περιοχές, ενώ και το ΣΕΦ έμπαζε από... παντού νερά.
Λίγο πριν το τζάμπολ του αποψινού αγώνα, ο λογαριασμός της μασκότ της τουρκικής ομάδας, το κίτρινο καναρίνι, παρουσιάστηκε φορώντας ένα... αδιάβροχο, αλλά και ειδικές μπότες, θυμίζοντας σε όλους την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί πριν τρεις μήνες.
Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Με βροχή ή λιακάδα, εμείς είμαστε έτοιμοι»!
Rain or shine— Yellow (@YellowTheCanary) March 17, 2026
We’re still ready. 😎#Yellow @FBBasketbol pic.twitter.com/MIIY3HCtwi