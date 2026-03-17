Φόρεσε... αδιάβροχο η μασκότ της Φενέρ για το ματς του ΣΕΦ (pic)

Σαρκαστική διάθεση από την τουρκική πλευρά πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (21:15) σε παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, το οποίο είχε αναβληθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2025, όταν η κακοκαιρία στην Αττική είχε προκαλέσει πλημμύρα σε πολλές περιοχές, ενώ και το ΣΕΦ έμπαζε από... παντού νερά.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αποψινού αγώνα, ο λογαριασμός της μασκότ της τουρκικής ομάδας, το κίτρινο καναρίνι, παρουσιάστηκε φορώντας ένα... αδιάβροχο, αλλά και ειδικές μπότες, θυμίζοντας σε όλους την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί πριν τρεις μήνες.

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Με βροχή ή λιακάδα, εμείς είμαστε έτοιμοι»!