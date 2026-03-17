Πέιτον ΙΙ: «Θα ζητούσα αμέσως ανταλλαγή στο Σιάτλ»

Ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Μπράντον Ρόμπινσον, δήλωσε πως σε περίπτωση που οι Σιάτλ επέστρεφαν στο ΝΒΑ, θα ζητούσε αμέσως ανταλλαγή.

Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεσπάσει ένα θέμα που θέλει τους διοικούντες του ΝΒΑ να έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν την επέκταση του ΝΒΑ με δύο ακόμη ομάδες για την σεζόν 2028-29. Οι δύο νέες πόλεις που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι το Σιάτλ και το Λας Βέγκας.

Ο άσος των Ουόριορος, Γκάρι Πέιτον ΙΙ σε συνέντευξη που έδωσε στον Μπράντον Ρόμπινσον, ειδικό σε θέματα του ΝΒΑ, δήλωσε χαριτολογώντας, πως σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητούσε αμέσως ανταλλαγή για το Σιάτλ. Ο πατέρας του Πέιτον, ήταν ο αστέρας των Σιάτλ Σούπερσονικς την δεκαετία του '90, με τον Γκάρι να έχει δηλώσει αρκετές φορές πως θα ήθελε ενδεχομένως να φορέσει την φανέλα των Σόνικς πριν αποσυρθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκάρι Πέιτον ΙΙ:

«Παρόλο που μου αρέσει πολύ εδώ που βρίσκομαι, το θέμα είναι να μπορέσω να φορέσω τη φανέλα των Σόνικς πριν τελειώσει η καριέρα μου. Ελπίζω πραγματικά να το κάνουν αυτό, ώστε να μπορέσω να αγωνιστώ στην πόλη μου μια φορά. Είχα παρά πολύ καλές αναμνήσεις από το Σιάτλ, από εκείνη τη σεζόν με τον Μάικ στους τελικούς του 1996 μέχρι που ο μπαμπάς ανταλλάχθηκε στο Μιλγουόκι για τον Ρέι Άλεν»