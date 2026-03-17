Βαλένθια: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Ρίβερς ως το 2028

Οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Αμερικανού με ουγγρικό διαβατήριο σέντερ για ακόμα τρία χρόνια και έτσι εφόσον το εξαντλήσει, τότε θα κλείσει πέντε χρόνια στην ομάδα.
Ο 28χρονος ψηλός εντάχθηκε στη Βαλένθια το 2023 από τη Ρετζιάνα και φέτος είναι η τρίτη του χρονιά στην ομάδα, έχοντας καταγράψει 162 συμμετοχές με την ομάδα, ενώ είναι ο πρώτος μπλοκέρ της στη Euroleague με 34 κοψίματα.
Στη φετινή σεζόν της Euroleague o Ρίβερς μετράει 10.5 πόντους (43% στο τρίποντο) και 3.2 ριμπάουντ, ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα έχει 9.2 πόντους και 2.9 ριμπάουντ.
𝙃𝙖𝙜𝙖 𝙚𝙡 𝙩𝙞𝙚𝙢𝙥𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙝𝙖𝙜𝙖... 2⃣0⃣2⃣8⃣ 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) March 17, 2026
Cas 👉 Nate Reuvers seguirá como taronja hasta 2028https://t.co/dwc706BSgU
Val 👉 Nate Reuvers seguirà com taronja fins a 2028https://t.co/Ssg55ge0q5
Eng 👉 Nate Reuvers will remain with Valencia Basket until 2028… pic.twitter.com/si6RaetMcX