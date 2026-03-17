Βαλένθια: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Ρίβερς ως το 2028

Παίκτης της Βαλένθια μέχρι το 2028 θα είναι ο Νέιτ Ρίβερς.

Οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Αμερικανού με ουγγρικό διαβατήριο σέντερ για ακόμα τρία χρόνια και έτσι εφόσον το εξαντλήσει, τότε θα κλείσει πέντε χρόνια στην ομάδα.

Ο 28χρονος ψηλός εντάχθηκε στη Βαλένθια το 2023 από τη Ρετζιάνα και φέτος είναι η τρίτη του χρονιά στην ομάδα, έχοντας καταγράψει 162 συμμετοχές με την ομάδα, ενώ είναι ο πρώτος μπλοκέρ της στη Euroleague με 34 κοψίματα.

Στη φετινή σεζόν της Euroleague o Ρίβερς μετράει 10.5 πόντους (43% στο τρίποντο) και 3.2 ριμπάουντ, ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα έχει 9.2 πόντους και 2.9 ριμπάουντ.