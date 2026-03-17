ΑΕΚ: Ταξίδεψε στο Βερολίνο ο αμφίβολος Μπράουν - Μαζί με την ομάδα και ο Μάκης Αγγελόπουλος

Ο Γκρεγκ Μπράουν ταξίδεψε με την αποστολή της ΑΕΚ στο Βερολίνο, ωστόσο η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Άλμπα παραμένει αμφίβολοι. Παρών με την ομάδα ο ιδιοκτήτης Μάκης Αγγελόπουλος.

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Γκρεγκ Μπράουν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αμερικανό να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Στη γερμανική πρωτεύουσα για το παιχνίδι θα βρεθεί και ο Μάκης Αγγελόπουλος, όπως συνηθίζει στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Mε τον Γκρεγκ Μπράουν ταξιδεύει η αποστολή της «Βασίλισσας» στο Βερολίνο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και η συμμετοχή του στην κομβική αναμέτρηση με την Άλμπα στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL, παραμένει αμφίβολη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αύριο (Τετάρτη, 18/03) στην υπερσύγχρονη «Uber Arena» των 14.500 θέσεων”.