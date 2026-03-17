Καρλίκ Τζόουνς για την επιστροφή του: «Είμαι πεινασμένος - Θα δείτε τον καλύτερο μου εαυτό»

Ο Καρλίκ Τζόουνς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Παρτίζαν με την Ντουμπάι μίλησε για την επιστροφή του δηλώνοντας πεινασμένος και έτοιμος να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Χαίρομαι που επέστρεψα. Όσο ήμουν εκτός γηπέδου, ήταν συχνά δύσκολα. Προσπάθησα να τα αγνοήσω όλα, να αποδεχτώ τα γεγονότα και να αποδεχτώ την κατάσταση. Εφόσον επέστρεψα αργά, προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στην ομάδα, να φέρω θετική ενέργεια και να συνεχίσω να προχωράω μπροστά... Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω και να διορθώσω κάποια πράγματα, είμαι σίγουρος ότι θα το έκανα - θα έκανα αυτό το βήμα πίσω και θα απέφευγα τον τραυματισμό, αν μπορούσα»

Για το γεγονός ότι επέστρεψε και ηγήθηκε άμεσα της ομάδας: «Μου έλειψε να παίζω και πεινάω. Τώρα έχω μια αποστολή. Θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί και να νικήσουμε τις ομάδες που μας είχαν νικήσει στο παρελθόν. Θέλω όλοι να ξέρουν ότι επέστρεψα - είμαι πολύ πεινασμένος και επιθετικός, και οι περισσότεροι αντίπαλοι θα δουν τον καλύτερό μου εαυτό. Ας δουν όλοι τι είμαι ικανός να κάνω. Έχω μείνει εκτός για λίγο, αλλά είμαι ξανά εδώ»

Για τα όσα έχουν προηγηθεί στις αναμετρήσεις με την Ντουμπάι: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά στους οπαδούς μας και που θα μπορέσω να επανορθώσω για εκείνο το παιχνίδι—είναι λίγο προσωπικό για μένα. Υπήρξαν πολλές ανοησίες και προκλήσεις σε εκείνον τον αγώνα. Συμβαίνει, αλλά πολλά πράγματα ειπώθηκαν όταν συνειδητοποίησαν ότι θα κέρδιζαν και δεν το ξεχνάω αυτό. Υπάρχουν μερικοί παίκτες σε αυτή την ομάδα που σέβομαι, παίκτες που θα ήθελα να μπορώ να πω ότι έχω νικήσει. Χρειάζονται μια νίκη για να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα πλέι οφ, αλλά ο στόχος μας είναι να καταστρέψουμε τις πιθανότητες όλων να φτάσουν στα πλέι οφ»