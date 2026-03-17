Μπούτσκος: «Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ξανά σε βαρύ πένθος»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος μίλησε για τη ρεβάνς απέναντι στο Περιστέρι Betsson και αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν στην Καλαμαριά, λέγοντας πως η οικογένεια του «Δικεφάλου» βρίσκεται ξανά σε βαρύ πένθος.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε ένα πολύ σημαντικό στόχο μπροστά μας, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό, το ό,τι έχασε τη ζωή του, τόσο άδικα και με αυτό τον τρόπο, ένας νέος άνθρωπος και η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε ξανά σε βαρύ πένθος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κλεομένη. Εύχομαι να ήταν η τελευταία φορά, αν και μόνο με ευχές, δεν λύνονται τόσο σοβαρά προβλήματα.

Σχετικά με το παιχνίδι, το σκορ του πρώτου αγώνα μας δίνει ένα προβάδισμα, το οποίο όμως στο σύγχρονο μπάσκετ δεν εξασφαλίζει τίποτα. Έχουμε δει πως το Περιστέρι μέσα στο Μπιλμπάο ανέτρεψε μέσα σε ένα ημίχρονο διαφορά 20 πόντων και πως η ομάδα μας, απέναντι στον Παναθηναϊκό και μέσα στο σπίτι μας, μέσα σε 10 λεπτά ανέτρεψε διαφορά 20 πόντων. Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για μία σκληρή μάχη γιατί το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό, είναι η πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης».