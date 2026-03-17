Oμάδα της Premier League θέτει υποψηφιότητα για την είσοδο της στο ΝΒΑ Εurope

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αthletic η Νιούκαστλ εξετάζει το ενδεχόμενο να μπει στο ΝΒΑ Europe, χτίζοντας παράλληλα νέο γήπεδο.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για να εξασφαλίσουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν μια ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η οποία θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το NBA και τη FIBA.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών είναι σίγουρα οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν (που ελέγχεται από το επενδυτικό ταμείο του Κατάρ) και της Μίλαν (που ελέγχεται από το αμερικανικό ταμείο Redbird), οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν προσφορά για να ενταχθούν στο NBA Europe.

Ωστόσο, σύμφωνα με το The Athletic οι ιδιοκτήτες μιας άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας φέρονται επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στο project του NBA Europe.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ελέγχει τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, φέρεται να είναι έτοιμο να κάνει προσφορά για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στο Λονδίνο.

Οι ηγέτες των Σαουδαράβων επιχειρηματιών φέρονται να είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν ένα νέο υπερσύγχρονο στάδιο στην βρετανική πρωτεύουσα.

Οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν φέρονται επίσης να είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν νέα γήπεδα στο Παρίσι και το Μιλάνο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του NBA, οι οποίες απαιτούν υψηλά πρότυπα στις εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.