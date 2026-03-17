NBA και Coca-Cola ανακοινώνουν παγκόσμια συνεργασία

To National Basketball Association (NBA) και η Coca-Cola Company ανακοίνωσαν σήμερα μια νέα παγκόσμια συνεργασία μάρκετινγκ, με την Sprite να επιστρέφει ως Official Global Soft Drink Partner.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την επιστροφή μιας από τις πιο εμβληματικές συνεργασίες του NBA, επανασυνδέοντας δύο ονόματα που μοιράζονται μια βαθιά σύνδεση με την κουλτούρα του μπάσκετ εδώ και δεκαετίες.

Η Sprite, το κορυφαίο αναψυκτικό λεμόνι-λάιμ στον κόσμο, θα λειτουργήσει ως ο αποκλειστικός συνεργάτης αναψυκτικών του NBA σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Coca-Cola Company συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το NBA το 1986 και, για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Sprite συνέβαλε στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο το μπάσκετ συνδέεται με τους φιλάθλους μέσω του αθλητισμού, της μουσικής, της μόδας και της αυτοέκφρασης.

Από τον πολιτιστικό αντίκτυπο της καμπάνιας «Obey Your Thirst» στη Βόρεια Αμερική, έως τα τουρνουά streetball στην Ασία, τις συνεργασίες με παίκτες στη Λατινική Αμερική και τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, η κληρονομιά της Sprite στην κουλτούρα του μπάσκετ εκτείνεται σε γενιές και ηπείρους.

Η Sprite ήταν επίσης ο ονομαστικός χορηγός του Slam Dunk Contest στο NBA All-Star από το 2003 έως το 2016. Μαζί, η Sprite και το NBA συνέβαλαν στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι μάρκες παρουσιάζονται με αυθεντικό τρόπο στην κουλτούρα που περιβάλλει το παιχνίδι.

«Η Sprite ήταν πάντα μια μάρκα που τιμά την ατομικότητα και την αυτοέκφραση, αξίες που βρίσκουν βαθιά απήχηση στους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Kerry Tatlock, EVP Global Marketing Partnerships and Media του NBA.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ξανά τη Sprite στην οικογένεια του NBA και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε νέους τρόπους με τους οποίους οι φίλαθλοι θα μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του παιχνιδιού.»

«Το μπάσκετ είναι στο επίκεντρο του DNA της Sprite», δήλωσε ο Manolo Arroyo, EVP και Global Chief Marketing Officer της Coca-Cola Company. «Η επανένωση με το NBA έχει να κάνει με τη συν-δημιουργία του μέλλοντος – το πειραματισμό με νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους, την εξερεύνηση αναδυόμενων format και τη σύνδεση με την επόμενη γενιά όπου και αν βρίσκεται. Το μπάσκετ δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι· μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη και η Sprite, μαζί με το NBA, θα συμβάλει στη δημιουργία των στιγμών και των αναμνήσεων που το τροφοδοτούν.»

Ενισχύοντας τη δέσμευσή της προς τους αθλητές που ενσαρκώνουν την τολμηρή αυθεντικότητα και την ατομικότητα, η Sprite συνεχίζει να χτίζει πάνω στην υπάρχουσα σχέση της με τον MVP του 2026 NBA All-Star Game MVP, Anthony Edwards. Ο Edwards αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά παγκόσμιων αστέρων, η επιρροή των οποίων εκτείνεται πέρα από το γήπεδο, καθιστώντας τον φυσικό συνεργάτη για τη Sprite. «Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι η Sprite ήταν πάντα μια μάρκα που σε ωθεί να κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο», δήλωσε ο Anthony Edwards, γκαρντ των Minnesota Timberwolves.

«Το να αποτελώ μέρος αυτής της θρυλικής συνεργασίας μεταξύ της Sprite και του NBA είναι απίστευτο. Είμαι ενθουσιασμένος που εκπροσωπώ τη μάρκα και δείχνω στη νέα γενιά τη δύναμη του να μένεις πιστός στον εαυτό σου.»

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Sprite θα αναδειχθεί στις μεγαλύτερες παγκόσμιες σκηνές του NBA, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων στιγμών του πρωταθλήματος, καθώς και σε διεθνείς διοργανώσεις όπως τα NBA Global Games.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι φίλαθλοι θα απολαύσουν συναρπαστικές εμπειρίες, σειρές πρωτότυπου περιεχομένου ειδικά σχεδιασμένες για τις πλατφόρμες του NBA και αποκλειστικές προσφορές που θα τους φέρουν πιο κοντά στην κοινότητα των φιλάθλων του NBA.

Η ανανεωμένη συνεργασία βασίζεται στη δυναμική των τελευταίων εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής co-branded κουτιών Sprite περιορισμένης έκδοσης, τα οποία παρουσιάζουν επιλεγμένες ομάδες του NBA σε συγκεκριμένες αγορές – προσφέροντας στους φιλάθλους έναν νέο τρόπο να γιορτάσουν την αγάπη τους για την ομάδα τους και την τοπική τους ταυτότητα. Μέσω ολοκληρωμένων παγκόσμιων καμπανιών μάρκετινγκ, ψηφιακής αφήγησης, προγραμμάτων λιανικής πώλησης και εμπειριών για τους φιλάθλους στην αγορά, η Sprite θα συνδέσει την ενέργεια του μπάσκετ άμεσα με την απόλυτη αίσθηση δροσιάς.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται επίσης στις υφιστάμενες σχέσεις της Sprite με την οικογένεια του NBA, οι οποίες και συμπεριλαμβάνουν συνεργασίες με 17 ομάδες του NBA.