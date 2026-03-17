Γκομπέρ: «Θέλω ένα δαχτυλίδι και να μείνω στην ιστορία ως ο καλύτερος αμυντικός»

Ο Ρούντι Γκομπέρ ξεκαθάρισε τους στόχους του πριν αφήσει τον «μαγικό κόσμο», δηλώνοντας πως θέλει να πάρει το πρωτάθλημα αλλά και να μείνει στην ιστορία ως ο κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ.

Ο Γάλλος σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του, την ζωή μετά το ΝΒΑ αλλά και τους στόχους που έχει θέσει πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρούντι Γκομπέρ:

«Θέλω να γίνω πρωταθλητής του ΝΒΑ. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, πρωταθλητής. Και να είμαι ο καλύτερος αμυντικός στην ιστορία... Για την ώρα επικεντρώνομαι στο μπάσκετ. Την ζωή μετά το μπάσκετ θα την σκεφτώ αργότερα».

Tην φετινή χρονιά με την φανέλα των Τίμπεργουλβς, ο Γάλλος ψηλός μετρά 10.8 πόντους, 11.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ με 70.6% εντός πεδιάς.