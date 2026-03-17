Ρακόσεβιτς: «Επιτυχία η παρουσία του Αστέρα στα πλέι οφ ή στο Final Four»

Ο Ιγκόρ Ρακόσεβιτς, παλαίμαχος άσος του Ερυθρού Αστέρα, σε δηλώσεις του τόνισε πως επιτυχία για τη σερβική ομάδα θα είναι η πρόκριση στο Final Four ή η συμμετοχή στα πλέι οφ της Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

Πρέπει να ορίσουμε τι είναι η "επιτυχία". Για μένα, το Final Four ή τα πλέι οφ θα ήταν επιτυχία. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει εξαιρετικό μπάσκετ αυτή τη σεζόν και είναι ενδιαφέρον ότι είχε τρεις μεγάλες δοκιμασίες από την αρχή της σεζόν και πέρασε και τις τρεις.

Η πρώτη δοκιμασία ήρθε μετά το 0-2 εναντίον της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα αντέδρασε και νίκησε μια ομάδα που κανείς δεν περίμενε να νικήσει. Η δεύτερη δοκιμασία ήταν μετά από κάποια κακά αποτελέσματα, όταν κέρδισαν τρεις άμεσους αντιπάλους εκτός έδρας. Νίκησαν την Αρμάνι, τη Μονακό και τη Βίρτους.

Κέρδισαν όλα αυτά τα παιχνίδια. Η τρίτη δοκιμασία ήταν και πάλι εναντίον της Φενέρμπαχτσε, μιας ομάδας σε νικηφόρο σερί και εξαιρετικά κυρίαρχης, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να κερδίσει. Το να περάσει αυτές τις τρεις δοκιμασίες δίνει καλή ελπίδα και μια ρεαλιστική πεποίθηση ότι ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να πετύχει ένα ισχυρό αποτέλεσμα».

Για τον ΜακΙντάιρ: «Είναι ο πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι σταθερός σουτέρ, αλλά κατά την αίσθηση και τη γνώμη μου, όταν παίζει καλά, παίζει καλά και η ομάδα. Ξέρει ακόμη και πώς να κάνει κρίσιμα σουτ στη σειρά όταν έχει σημασία. Πολλοί άνθρωποι δεν προσέχουν την άμυνα που παίζει. Είναι ο βασικός μοχλός της ομάδας. Ίσως δεν είναι ο καλύτερος στατιστικά σε πόντους ή ποσοστά, αλλά για μένα, είναι ο πιο κομβικός».

Για τον Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Είναι σαφές τι κάνει και η άμυνα έρχεται πρώτη. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει εξαιρετική άμυνα».