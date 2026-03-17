Παπαδάκης: «Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας κόντρα στον ΠΑΟΚ, το σύνολο κάνει τη διαφορά στο Περιστέρι»

Ο γκαρντ του Περιστερίου Betsson, Κώστας Παπαδάκης, «φιλοξενήθηκε» στo EOK WebRadio και μίλησε για την αυριανή (18/03) ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, ενώ αναφέρθηκε και στην όλη φετινή πορεία της ομάδας του στη σεζόν.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Βρισκόμαστε “με την πλάτη στον τοίχο” αυτήν τη στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε. Το μπάσκετ είναι απρόβλεπτο, ειδικά με τον ρυθμό που παίζεται οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει ένα σερί και να βρεθείς μπροστά ή πίσω αντίστοιχα. Στο πρώτο ματς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλύτερα, έβαλε τα κορμιά του πιο δυνατά απ’ ό,τι εμείς. Στο μπάσκετ έχουν γίνει πολλά και πολλές ανατροπές. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες μας αναλογούν, να παρουσιάσουμε ένα ωραίο πρόσωπο και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που θα έρθει να μας υποστηρίξει».

Για την πορεία του Περιστερίου του FIBA Europe Cup: «Σίγουρα κάναμε νίκες εναντίον πολύ μεγάλων ομάδων. Ο όμιλός μας στους “16” ήταν επιπέδου BCL, με πολύ δυνατές ομάδες. Είδαμε τις δυνατότητές μας. Όχι ότι δε γνωρίζαμε ποιοι είμαστε, απλά αποδεικνύαμε κάθε αγωνιστική πως μπορούμε να πάμε και πιο ψηλά».

Για την όλη πορεία του Περιστερίου τη φετινή σεζόν: «Η ομάδα έκανε ένα καταπληκτικό ξεκίνημα, κάναμε μεγάλες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, εκεί που δε μας περίμενε κανείς. Εμείς γνωρίζαμε τις δυνατότητές μας, θέλαμε να γίνουμε ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Περάσαμε και μια περίοδο που, όπως όλες οι ομάδες, κάναμε μια “κοιλιά”. Επέστρεψα κι εγώ στη συνέχεια στις αρχές Ιανουαρίου, προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχουμε παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο, βαθμολογικά και αγωνιστικά, και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος».

Για το αν θα θεωρούταν επιτυχημένη η σεζόν για το Περιστέρι σε περίπτωση που τελείωνε τώρα η χρονιά: «Πρέπει να κοιτάξουμε απλά το επόμενο ματς, το οποίο είναι με τον ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup, και βήμα-βήμα να “χτίσουμε” κάθε μέρα κάτι παραπάνω. Αν τελείωνε σήμερα η σεζόν, σίγουρα θα λέγαμε πως είναι μια πετυχημένη χρονιά, αλλά η τελευταία “γεύση” είναι αυτή που μένει. Πρέπει να συνεχίσουμε και να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και καλό πρόσωπο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, το κλείσιμο είναι αυτό που περιμένουμε όλοι και πώς θα έρθει».

Για το ποιο είναι το δυνατότερο χαρακτηριστικό της ομάδας του: «Είναι το σύνολο. Ο καθένας βάζει το “λιθαράκι” του κι έτσι παρουσιάζεται ένα σύνολο πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό ξεκινάει σίγουρα απ’ τους προπονητές μας, οι οποίοι μάς κατευθύνουν σε κάθε ματς με τις οδηγίες τους. Σε κάθε προπόνηση η ομάδα προπονείται δυνατά και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Βάζουμε τα κορμιά μας και έρχονται ωραία αποτελέσματα».

Για το πόσο σημαντική είναι η παρουσία των έμπειρων και ποιοτικών Ελλήνων παικτών στην ομάδα: «Θεωρώ ότι οι έμπειροι Έλληνες, οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική λίγκα, την ομάδα και την κουλτούρα της, μπορούν να δώσουν κάποιες παραπάνω συμβουλές στους ξένους. Εγώ είμαι της άποψης πως είναι όλοι ισάξιοι όταν θα μπουν στο γήπεδο, απλά το να έχεις δίπλα καλούς και σημαντικούς Έλληνες σού δίνει ένα ακόμα αβαντάζ για το πρωτάθλημα. Από ‘κει και πέρα, είτε είσαι ξένος είτε είσαι Έλληνας πρέπει να αντιμετωπίζεσαι με τον ίδιον τρόπο και να μπαίνεις στο παρκέ για να δείχνεις ποιος πραγματικά είσαι».

Για την επανένταξή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του: «Όλος ο οργανισμός του Περιστερίου ήταν δίπλα μου κι εγώ, απ’ τη μεριά μου, προσπαθούσα να είμαι όσο πιο κοντά μπορούσα στην ομάδα. Αυτό που έλειπε περισσότερο ήταν οι ανάσες μου και ο αγωνιστικός ρυθμός, αλλά, σε συνεργασία με τους προπονητές και το staff, σταδιακά ενσωματώθηκα όπως έπρεπε και τους ευχαριστώ πολύ. Δόξα τω θεώ, πλέον μπορώ να πω ότι παίζω και βοηθάω».

Για το τι μαθήματα πήρε απ’ όλη αυτήν τη δοκιμασία με τον τραυματισμό του: «Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η αποχή απ’ την καθημερινότητά σου, σχεδόν όλα σου τα χρόνια τα περνάς μέσα σε ένα γήπεδο. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα απ’ τη τρίτη-τέταρτη μέρα περίπου τις θεραπείες, οπότε είχα βάλει πάλι έναν στόχο στο μυαλό μου. Είναι σαν τα… μικρά παιδιά, σαν να μαθαίνεις ξανά να περπατάς. Όλη αυτή η διαδικασία σε κάνει πιο δυνατό, γίνεσαι πιο σκληρός περνώντας από αυτήν τη δοκιμασία. Εγώ κρατάω το θετικό απ’ όλο αυτό, το οποίο είναι η διαδικασία να επιστρέψω και το πόσο χαρούμενος είμαι που κατάφερα μέσα στον χρόνο αυτόν να γυρίσω και να είμαι επιδραστικός και βοηθητικός για την ομάδα μου».