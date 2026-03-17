Τέλος ο Κουρής από την ΑΓΕΧ

Ο Μάικ Κουρής αποτελεί παρελθόν από την ΑΓΕΧ.

Η ήττα της ΑΓΕΧ από τον Πρωτέα Βούλας έφερε μία ακόμη αλλαγή προπονητή για την ομάδα, με τον Μάικ Κουρή να ακολουθεί τον Γιάννη Σιούτη, ο οποίος είχε αποχωρήσει τον Δεκέμβριο.

Ο 53χρονος προπονητής διαδέχθηκε τον Γιάννη Σιούτη στα μέσα του Δεκέμβρη, και είχε πολύ καλή παρουσία μετρώντας 7 νίκες σε 8 παιχνίδια, φέρνοντας την ομάδα της Εύβοιας στα πρόθυρα της τέταρτης θέσης.

Ωστόσο, οι τρεις μαζεμένες ήττες από Μαχητές στη Θεσσαλονίκη, Βίκο στα Ιωάννινα, και χθες (16/3) από τον Πρωτέα Βούλα έφερε δυσκολίες στις σχέσεις των δυο πλευρών, με αποτέλεσμα το «διαζύγιο». Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Νίκος Οικονόμου να επιστρέψει στη θέση του head coach.