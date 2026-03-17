Euroleague: Sold-out τα εισιτήρια της τρίτης φάσης για το Final-Four

Η πώληση των εισιτηρίων για το Final-Four στο «Telekom Center Athens» πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις από την Euroleague. Την Τρίτη (17/3) ξεκίνησε η τρίτη φάση και λίγες ώρες αφού τα «μαγικά χαρτάκια»… βγήκαν στον αέρα, η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε πως έγινε sold-out.
Πλέον, μένει η τέταρτη και τελευταία φάση, η οποία θα είναι προγραμματισμένη για τις 20 Απριλίου, μεταξύ του φινάλε της regular season και της έναρξης των play-offs.
Phase 3 - Sold Out ✔️— EuroLeague (@EuroLeague) March 17, 2026
The 2026 EuroLeague Final Four Athens continues to draw massive demand!
📅 Final sales phase opens April 20 (10:00 CEST). One last opportunity to be there.#F4Glory pic.twitter.com/7qwk8uDGdn