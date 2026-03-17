Euroleague: Sold-out τα εισιτήρια της τρίτης φάσης για το Final-Four

H Euroleague ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του Final-Four που έγιναν διαθέσιμα στην τρίτη φάση πώλησης εξαντλήθηκαν.

Η πώληση των εισιτηρίων για το Final-Four στο «Telekom Center Athens» πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις από την Euroleague. Την Τρίτη (17/3) ξεκίνησε η τρίτη φάση και λίγες ώρες αφού τα «μαγικά χαρτάκια»… βγήκαν στον αέρα, η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε πως έγινε sold-out.

Πλέον, μένει η τέταρτη και τελευταία φάση, η οποία θα είναι προγραμματισμένη για τις 20 Απριλίου, μεταξύ του φινάλε της regular season και της έναρξης των play-offs.