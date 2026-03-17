Ο… περονόσπορος της Euroleague: Μόνο το 13,5% των παικτών όλα τα ματς (πίνακας)

Και πολλοί είναι. Αυτό σκέφτεται κανείς όταν στέκεται στο συμπέρασμα από τον πίνακα, που δημοσιεύουμε σήμερα. Ο πίνακας περιλαμβάνει τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε όλα τα ματς της ομάδας τους στην Euroleague μέχρι τώρα, σε μια σεζόν που έχει στιγματιστεί από τραυματισμούς, σοβαρούς και πιο επιπόλαιους, και απουσίες που έχουν καταγράψει όλες οι ομάδες.
Τι δείχνει ο πίνακας; Ότι από τους 332 παίκτες που έχουν αγωνιστεί στις 20 ομάδες της Euroleague ως τώρα μόνο… 45 έχουν συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια, ανάλογα φυσικά και με το ρόλο που έχουν σε κάθε ματς. Η διαίρεση δίνει ποσοστό 13,5%, το οποίο χοντρικά «μεταφράζεται» σε έναν στους επτά. Δηλαδή μόνο ένας σε κάθε επτά παίκτες της Euroleague έδωσε το «παρών» σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του ως τώρα. Κι αν συνεχιστούν οι απουσίες με αυτό το ρυθμό και στο τελευταίο κομμάτι που απομένει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, το ποσοστό αυτό ενδέχεται να φλερτάρει με το 10%, ίσως και να πέσει πιο κάτω!
Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις ελληνικές ομάδες με τα βαθιά ρόστερ οι παίκτες που έχουν «επιβιώσει» σε όλους τους αγώνες είναι από δύο! Για τον Παναθηναϊκό ο Τζέριαν Γκραντ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και για τον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Άλεκ Πίτερς. Κάποιες ομάδες δε όπως η Έφες Αναντολού ή η Μπασκόνια δεν έχουν κανέναν παίκτη σ’ αυτή τη λίστα.
Η ομάδα που έχει τους περισσότερους παίκτες στη λίστα είναι η Ζάλγκιρις Κάουνας με πέντε, ανάμεσά τους και ο πρωταγωνιστής Σιλβέν Φρανσίσκο. Όπως φαίνεται από τη λίστα, οι απουσίες συνδέονται περισσότερο με την τύχη ή την ατυχία παρά με την επιβάρυνση, καθώς στη λίστα των 45 παικτών φιγουράρουν και ονόματα με μεγάλη συμμετοχή ανά αγώνα (Μίλερ Μακιντάιρ, Τζέιμς κτλ.), αλλά και παίκτες που χρησιμοποιούνται ως ρολίστες.
|
ΠΑΙΚΤΗΣ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ
|
ΠΕΝΤ
|
Λ.Σ.
|
Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ
|
Ερυθρός Αστέρας
|
31
|
31
|
30:05
|
Μάικ Τζέιμς
|
Μονακό
|
31
|
31
|
30:00
|
Μακίνλεϊ Ράιτ
|
Ντουμπάι
|
30
|
30
|
29:25
|
Άιζακ Μπόνγκα
|
Παρτίζαν Βελιγραδίου
|
30
|
20
|
28:10
|
Άλφα Ντιαλό
|
Μονακό
|
31
|
31
|
27:33
|
Τάιλερ Ντόρσεϊ
|
Ολυμπιακός
|
31
|
30
|
26:50
|
Σιλβέν Φρανσίσκο
|
Ζάλγκιρις Κάουνας
|
31
|
24
|
26:45
|
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
|
Παναθηναϊκός
|
31
|
23
|
26:16
|
Κόλιν Μάλκολμ
|
Χάποελ Τελ Αβίβ
|
29
|
23
|
25:32
|
Νίκολα Κάλινιτς
|
Ερυθρός Αστέρας
|
31
|
24
|
24:34
|
Τζέριαν Γκραντ
|
Παναθηναϊκός
|
31
|
21
|
24:30
|
Ις Ουέινραϊτ
|
Χάποελ Τελ Αβίβ
|
29
|
23
|
24:29
|
Φακούντο Καμπάτσο
|
Ρεάλ Μαδρίτης
|
31
|
24
|
24:22
|
Φίλιπ Πετρούσεφ
|
Ντουμπάι
|
30
|
24
|
23:58
|
Ταρίκ Μπιμπέροβιτς
|
Φενέρμπαχτσε
|
30
|
25
|
23:39
|
Νταν Οτούρου
|
Χάποελ Τελ Αβίβ
|
29
|
29
|
23:31
|
Σέμι Οτζελέγε
|
Ερυθρός Αστέρας
|
31
|
2
|
23:12
|
Βάλτερ Ταβάρες
|
Ρεάλ Μαδρίτης
|
31
|
31
|
22:44
|
Μάθιου Στράζελ
|
Μονακό
|
31
|
11
|
22:28
|
Άρμονι Μπρουκς
|
Αρμάνι Μιλάνο
|
31
|
11
|
22:27
|
Ρομάν Σόρκιν
|
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
30
|
27
|
22:25
|
Αντόνιο Μπλέικνι
|
Χάποελ Τελ Αβίβ
|
29
|
1
|
22:14
|
Μόουζες Ράιτ
|
Ζάλγκιρις Κάουνας
|
31
|
18
|
22:13
|
Αζουόλας Τουμπέλις
|
Ζάλγκιρις Κάουνας
|
31
|
25
|
22:07
|
Μάριο Χέζονια
|
Ρεάλ Μαδρίτης
|
31
|
23
|
21:45
|
Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ
|
Μονακό
|
31
|
23
|
21:38
|
Χάιμε Πραντίγια
|
Βαλένθια
|
31
|
24
|
21:04
|
Σαλιού Νιανγκ
|
Βίρτους Μπολόνια
|
31
|
8
|
20:58
|
Εντγκάρας Ουλανόβας
|
Ζάλγκιρις Κάουνας
|
31
|
10
|
19:59
|
Κρις Τζόουνς
|
Χάποελ Τελ Αβίβ
|
29
|
4
|
19:55
|
Ταμίρ Μπλατ
|
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
30
|
13
|
19:38
|
Μαόντο Λο
|
Ζάλγκιρις Κάουνας
|
31
|
5
|
19:38
|
Ομάρι Μουρ
|
Βαλένθια
|
31
|
15
|
19:04
|
Νέιθαν Ρόιβερς
|
Βαλένθια
|
31
|
17
|
18:58
|
Ντάριους Τόμσον
|
Βαλένθια
|
31
|
13
|
18:50
|
Ζοέλ Πάρα
|
Μπαρτσελόνα
|
31
|
3
|
18:44
|
Τζίμι Κλαρκ
|
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
30
|
18
|
18:40
|
Ντάστιν Σλέβα
|
Ζάλγκιρις Κάουνας
|
31
|
7
|
18:03
|
Μουχάμεντ Φαγέ
|
Παρί
|
31
|
21
|
17:27
|
Τζιανπάολο Ρίτσι
|
Αρμάνι Μιλάνο
|
31
|
7
|
16:45
|
Κεμ Μπιρτς
|
Φενέρμπαχτσε
|
30
|
28
|
16:03
|
Άλεκ Πίτερς
|
Ολυμπιακός
|
31
|
4
|
14:44
|
Βίλι Ερνανγκόμεθ
|
Μπαρτσελόνα
|
31
|
13
|
14:03
|
Μπαστιέν Βοτιέ
|
Βιλερμπάν
|
31
|
13
|
12:54
|
Ουίλιαμ Ρέιμαν
|
Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
30
|
10
|
11:23