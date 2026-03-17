Ο… περονόσπορος της Euroleague: Μόνο το 13,5% των παικτών όλα τα ματς (πίνακας)

Ονόματα-εκπλήξεις στους 45 που δεν έχουν χάσει αγώνα φέτος

Και πολλοί είναι. Αυτό σκέφτεται κανείς όταν στέκεται στο συμπέρασμα από τον πίνακα, που δημοσιεύουμε σήμερα. Ο πίνακας περιλαμβάνει τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε όλα τα ματς της ομάδας τους στην Euroleague μέχρι τώρα, σε μια σεζόν που έχει στιγματιστεί από τραυματισμούς, σοβαρούς και πιο επιπόλαιους, και απουσίες που έχουν καταγράψει όλες οι ομάδες.

Τι δείχνει ο πίνακας; Ότι από τους 332 παίκτες που έχουν αγωνιστεί στις 20 ομάδες της Euroleague ως τώρα μόνο… 45 έχουν συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια, ανάλογα φυσικά και με το ρόλο που έχουν σε κάθε ματς. Η διαίρεση δίνει ποσοστό 13,5%, το οποίο χοντρικά «μεταφράζεται» σε έναν στους επτά. Δηλαδή μόνο ένας σε κάθε επτά παίκτες της Euroleague έδωσε το «παρών» σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του ως τώρα. Κι αν συνεχιστούν οι απουσίες με αυτό το ρυθμό και στο τελευταίο κομμάτι που απομένει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, το ποσοστό αυτό ενδέχεται να φλερτάρει με το 10%, ίσως και να πέσει πιο κάτω!

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις ελληνικές ομάδες με τα βαθιά ρόστερ οι παίκτες που έχουν «επιβιώσει» σε όλους τους αγώνες είναι από δύο! Για τον Παναθηναϊκό ο Τζέριαν Γκραντ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και για τον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Άλεκ Πίτερς. Κάποιες ομάδες δε όπως η Έφες Αναντολού ή η Μπασκόνια δεν έχουν κανέναν παίκτη σ’ αυτή τη λίστα.

Η ομάδα που έχει τους περισσότερους παίκτες στη λίστα είναι η Ζάλγκιρις Κάουνας με πέντε, ανάμεσά τους και ο πρωταγωνιστής Σιλβέν Φρανσίσκο. Όπως φαίνεται από τη λίστα, οι απουσίες συνδέονται περισσότερο με την τύχη ή την ατυχία παρά με την επιβάρυνση, καθώς στη λίστα των 45 παικτών φιγουράρουν και ονόματα με μεγάλη συμμετοχή ανά αγώνα (Μίλερ Μακιντάιρ, Τζέιμς κτλ.), αλλά και παίκτες που χρησιμοποιούνται ως ρολίστες.