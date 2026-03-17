Euroleague: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final-Four

Η Euroleague ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final-Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens».

Το FInal-Four της Euroleague θα διεξαχθεί φέτος στο «T-Center» και η πώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις.

Οι δύο πρώτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η τρίτη ξεκίνησε σήμερα (17/3). Θυμίζουμε πως η τελευταία φάση θα ξεκινήσει στις 20 Απριλίου, μεταξύ της λήξης της regular season και της έναρξης των play-offs.

«Τα εισιτήρια για το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν πρόσβαση και στα τέσσερα παιχνίδια, τους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή, στις 18:00 και στις 21:00 τοπική ώρα, καθώς και στον τελικό του Euroleague Championship, στις 21:00 τοπική ώρα και στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague, στις 18:00 τοπική ώρα την Κυριακή... Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη, κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια. Οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν εισιτήρια σε επόμενες φάσεις. Οι τιμές κυμαίνονται από 399€ έως 952€, ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση» θυμίζουμε πως ανέφερε η αρχική ανακοίνωση της Euroleague.