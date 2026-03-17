Euroleague: Υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός

Αγωνιστική δράση σήμερα (17/3) για την Euroleague με τρεις εξ αναβολής αναμετρήσεις.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι θα γίνει στις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime. Σημειώνεται πως οι δύο ομάδες θα έχουν διαθέσιμους τους παίκτες που είχαν στο ρόστερ τους όταν αναβλήθηκε ο αγώνας.

Ακόμη, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί στην «Arena 8888 Sofia» την Παρί για την 21η αγωνιστική. Το ματς θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα προβληθεί και αυτό στο Nova Sports Prime.

Τέλος, η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει στην «Belgrade Arena» την Ντουμπάι για την 30η αγωνιστική της διοργάνωσης. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα διεξαχθεί στις 21:00 και το Nova Sports 4 θα μεταδώσει το παιχνίδ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί

21:00 Παρτιζάν - Ντουμπάι

21:15 Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ