Οι Σαουδάραβες της Νιούκαστλ θέλουν ομάδα στο NBA Europe!

Οι ζυμώσεις για την δημιουργία του NBA Europe συνεχίζονται και ένας ακόμη ενδιαφερόμενο με ποδοσφαιρική... χροιά προστέθηκε στην λίστα των υποψήφιων ομάδων.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την δημιουργία ομάδας που θα συμμετάσχει στο NBA Europe, συγκαταλέγονται σίγουρα οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν (που ελέγχεται από το επενδυτικό ταμείο του Κατάρ) και της Μίλαν (που ελέγχεται από το αμερικανικό fund Redbird), οι οποίοι είναι έτοιμοι να υποβάλουν προσφορά.

Σύμφωνα, όμως με το «Athletic», οι ιδιοκτήτες μιας άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας φέρεται επίσης να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στο σχέδιο του NBA Europe, αφού το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ελέγχει τη Νιούκαστλ, φέρεται να είναι έτοιμο να υποβάλει προσφορά για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στο Λονδίνο.

Οι Σαουδάραβες επιχειρηματίες φέρονται να είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο στη βρετανική πρωτεύουσα, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια που έχει θέσει το ΝΒΑ, για υψηλά πρότυπα στις εγκαταστάσεις όπου θα διεξάγονται οι αγώνες.