«Βόμβες» Σάβιτς για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν: «Ο Μιχάιλοβιτς δεν άντεχε να είναι στην σκιά του»!

Ο Ζόραν Σάβιτς, πρώην αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν, έριξε «βόμβες» για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τη σερβική ομάδα, ρίχνοντας την ευθύνη στον πρόεδρο Όστογια Μιχάιλοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Μοzzart Sport»:

«Πιστεύω ότι η Παρτιζάν χρειάζεται ηρεμία, δεν χρειάζεται αναταράξεις. Κάποια πράγματα που ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες με ανάγκασαν να αντιδράσω και να πω τη δική μου εκδοχή. Εγώ είμαι ο μόνος που γνωρίζει αυτή την εκδοχή, γιατί είμαι κοντά στον Ζέλικο και από την άλλη πλευρά προστατεύω τα συμφέροντα του συλλόγου. Ο Όστογια έχει το δικό του στυλ, το οποίο στην Ισπανία το αποκαλούν "palmeros", δηλαδή αυτούς που απλώς χειροκροτούν.

Περιμένει από τους ανθρώπους να κάνουν αυτό, αλλά εγώ δεν το έκανα ποτέ. Του είπα ένα εκατομμύριο φορές ότι ήρθα στην Παρτιζάν λόγω του ονόματος/brand. Ήταν πολύ δύσκολο να δουλέψεις, αλλά τα δύο πρώτα χρόνια ήταν φανταστικά.

Ο Όστογια έχει πολύ μεγάλο εγωισμό. Νομίζει ότι ξέρει τα πάντα όταν πρόκειται για το μπάσκετ, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ένα άλλο "ελάττωμα", γιατί ρίχνει μια τεράστια σκιά όπου κι αν εμφανίζεται. Όποιος δεν θέλει να βρίσκεται μέσα σε αυτή τη σκιά έχει πρόβλημα, και προφανώς αυτό ήταν ένα πρόβλημα.



Ο Ομπράντοβιτς ρίχνει σκιά όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή έτσι είναι. Δεν μπορεί να σε ενοχλεί αυτό, γιατί είναι ο άνθρωπος πάνω στον οποίο είναι στραμμένα όλα τα φώτα. Έχεις τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα και έχεις επίσης τον Ροναλντίνιο και τον Μέσι. Τώρα θα έπρεπε να είναι πρόβλημα επειδή μιλάει γι’ αυτούς»;