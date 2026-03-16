Eκεί όπου ο Πρωτέας Βούλας πήρε «διπλό» απέναντι στην ΑΓΕΧ με 79-64 και, πλέον, είναι μόνος του στην τρίτη θέση με ρεκόρ 17-8 σε 25 αγώνες, ενώ η ομάδα της Εύβοιας υποχώρησε στο 14-10 σε 24 αγώνες στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα των Νοτίων προαστίων υπερκάλυψε και την εναντίον της διαφορά οκτώ πόντων από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου (89-97).
ΑΓΕΧ-Πρωτές Βούλας 64-79
Διαιτητές: Ζακεστίδης, Σπυρόπουλος, Καραπαπάς
Δεκάλεπτα: 15-21, 35-38, 45-55, 64-79
ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 12 (1), Παπαρέγκας 10 (2), Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός, Μιχαήλ 2, Νέσης 2, Μητσιμπόνας 2, Λουφίλ 7, Κανονίδης 14 (2), Σάμαρτζικ 7, Ζερβός 2
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 20 (3), Μιλεντίγεβιτς 12 (2), Κόης 8 (2), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης 7 (1), Μπέλη 9, Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος 11, Καραγεωργίου 7 (1), Τσαβάκος
Αναλυτικά η 26η αγωνιστική:
Σάββατο 14 Μαρτίου
Σοφάδες-Αιγάλεω 101-69
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου 64-53
Ψυχικό-Πανερυθραϊκός 91-72
Δάφνη-Λαύριο Boderm 87-110
ΝΕ Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου 81-74
Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό 91-78
Δευτέρα 16 Μαρτίου
ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας 64-79
Ρεπό: Vikos Φalcons
Η επόμενη αγωνιστική (27η, 18/3)
Τετάρτη 18 Μαρτίου
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
17:00 Evertech Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
17:00 Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
17:00 Πανερυθραϊκός-Δάφνη (ERT Sports)
17:00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
Πέμπτη 19 Μαρτίου
17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)
Ρεπό: Πρωτεας Βούλας