Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ ο Ναν λόγω της κηδείας της γιαγιάς του, παίζει κανονικά με Αστέρα

Ο Κέντρικ Ναν έλαβε ειδική άδεια και θα μεταβεί στις ΗΠΑ για να βρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Θα παίξει κανονικά με τον Ερυθρό Αστέρα.

Δύσκολες ώρες για τον Αμερικανό άσο, που έχασε τη γιαγιά του κι έλαβε ειδική άδεια από το «τριφύλλι» για να παρευρεθεί στην κηδεία της και θα επιστρέψει την Πέμπτη (19/3) για να είναι στην τελευταία προπόνηση των «πράσινων» πριν το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Έτσι ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να είναι κανονικά «παρών» στην αναμέτρηση απέναντι στη σερβική ομάδα και να ενισχύσει τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν παρά το πένθος.

Παράλληλα ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό της γιαγιάς του Αμερικανού άσου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του.

Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».