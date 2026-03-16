Χολ: «Να είμαστε πιο σκληροί, δεν ζηλεύω κάτι από τους Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ»

Ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του πριν από το εξ αναβολής ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague (17/3, 21:15) στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θα φτάσουν στη νίκη, τονίζοντας πως δεν ζηλεύει κάτι από τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειλικρινά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και πιο physical και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Να το απολαύσουμε και να παίξουμε ομαδικά. Έτσι πιστεύω ότι θα είμαστε ΟΚ και θα αφήσουμε πίσω το κακό παιχνίδι που είχαμε στο Μονακό».



Για τη συνεργασία, τη δουλειά και το πόσο ο καθένας από τους 3 σέντερ της ομάδας συμπληρώνει τον άλλον: «Δεν ζηλεύω κάτι για να είμαι ειλικρινής (γέλια). Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όλοι μας φέρνουμε κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι. Μαζί είμαστε μια πολύ δυνατή τριάδα, φέρνουμε διαφορετικά πράγματα και πρέπει να το απολαμβάνουμε και όπως είπα και πριν, να παίζουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού».



Για τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ανυπομονώ να μας δώσουν την ενέργειά τους όπως κάνουν πάντα. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι μαζι και πάμε να πάρουμε τη νίκη».