Μητέρα Χολμς: «Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά - Στηρίζω τον γιο μου και τον Παναθηναϊκό» (vid)

Η μητέρα του Ρίσον Χολμς παρενέβη στο διαδίκτυο για τις δηλώσεις του Αταμάν και τα καυστικά σχόλια για τον γιο της εξηγώντας τα πράγματα από τη σκοπιά μιας μάνας!

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ελπίζω να μπορέσετε να με ακούσετε… Αποφάσισα σήμερα να βγω ζωντανά και να πάρω θέση στο θέμα. Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα. Εγώ θαυμάζω τον γιο μου (σ.σ. Χολμς). Και πάντα θα τον θαυμάζω, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Είμαι θαυμάστρια του Παναθηναϊκού. Όλοι θέλουμε τη νίκη, εγώ πιστεύω πως ακόμα μπορούμε να κατακτήσουμε την Euroleague.



Ο Ρίσον είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν το λέω επειδή είναι ο γιος μου. Είναι ένας καλός παίκτης. Όταν προσπαθεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα, όλοι εσείς λέτε πως τον χρεώνουν με πολλά φάουλ. Είναι ένας σόου-μπλοκέρ και παίζει πολύ καλή άμυνα. Όταν τον βγάζετε έξω, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τον βάζετε ξανά στο παιχνίδι.



Δεν ψάχνω δικαιολογίες για τον γιο μου, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό άτομο. Τον μεγαλώσαμε για να συμπεριφέρεται σαν άνδρας και να έχει υπευθυνότητα. Τον μεγαλώσαμε για να είναι μαχητής. Στην οικογένειά μου είμαστε μαχητές. Υποστηρίζουμε τον Ρίσον, όσο και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν θα επιτρέψουμε να σκοτωθεί το πνεύμα του Ρισόν. Παίζει μπάσκετ από όταν ήταν 8-9 ετών. Δεν θεωρώ πως ο τρόπος διαχείρισης του χθεσινού θέματος ήταν ο κατάλληλος. Ήταν αντιεπαγγελματικός. Το ζήτημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ιδιωτικά.



Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο ΝΒΑ, από όσο γνωρίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το θέμα δημόσια, όχι ιδιωτικά. Ο Ρίσον ξέρει πώς να επανέλθει, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Μιλήσαμε μαζί του. Τα καυστικά σχόλια είναι γελοία. Όλοι είμαστε στην ίδια ομάδα, όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν είμαστε εχθροί, ο Ρίσον δεν είναι εχθρός. Κάθε παίκτης από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μάτζικ Τζόνσον είχαν ένα κακό παιχνίδι ή δύο. Ο Ρίσον δεν έπαιξε καν ένα κακό παιχνίδι, έπαιξε ένα κακό δεκάλεπτο.



Εγώ είμαι καλά, η οικογένειά μου είναι καλά. Δεν κοιτάζω την αρνητική πλευρά. Θέλω να συνεχίσω να τραγουδώ, ''We won-we won, Panathinaikos"! Εγώ είμαι η μητέρα του, δεν μου αρέσει να αποκαλούν το γιο μου έτσι. Αλλά βέβαια και θέλω να νικήσει ο Παναθηναϊκός την Εuroleague και να γευτώ το τρόπαιο. Αγαπάμε την ομάδα, ο γενικός διευθυντής είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος».