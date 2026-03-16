Ο θηλυκός Κάρι, ο χαμός στον όμιλο της Πόλης και η πρόκριση της Κορέας

Συνεχίζονται τα προκριματικά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη FIBA να αναλύει τις λεπτομέρειες. Δείτε όλο το πανόραμα.

Σημεία που αξίζουν προσοχή: Η Ιταλία, μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου…

Επίσης, σε μία πολύ μεγάλη στιγμή για τη

Οι δηλώσεις της πολυδιαφημισμένης Ειντζελ Ρις των 12 εκ. Ακόλουθων στα social media. «Η χημεία της ομάδας είναι το παν», δήλωσε,,, «Εννοώ, κάποιες από εμάς έχουμε παίξει μαζί στις αντίστοιχες ομάδες μας, αλλά πρέπει να συνδεθούμε και να βρούμε τον ρόλο μας στην Εθνική ομάδα. Δεν θα μπορεί ο καθένας να κάνει όλα όσα κάνει στην ομάδα του. Οπότε, πρέπει να καταλάβεις τι λειτουργεί για εσένα, τι μπορείς να κάνεις καλύτερα και να το φέρεις στο τραπέζι και να το κάνεις με τον δικό τους τρόπο», επέμεινε η Reese. «Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις πόσο πολύ αγαπά ο κόσμος το γυναικείο μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πραγματικά ωραίο για όλους να έρχονται και να απολαμβάνουν το παιχνίδι και να γιορτάζουμε όλοι μαζί. Διασκεδάζω πάρα πολύ!”

Τα 8 τρίποντα της Λισεούλ Κανγκ στον αγώνα με την Φιλιλιππίνες, όπου η Κορέα με τη νίκη της, εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Βερολίνου. «Ο προπονητής Park μου λέει πάντα να σουτάρω όποτε έχω έστω και την ελάχιστη ευκαιρία», αποκάλυψε η Κανγκ. «Ως ομάδα, έχουμε φάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν καλύτερες ευκαιρίες για τις σουτέρ μας. Εχω αναπτύξει την αυτοπεποίθηση να σουτάρω σε οποιαδήποτε κατάσταση, με οποιαδήποτε ισορροπία, και πιστεύω ότι μπορώ να ευστοχήσω ανά πάσα στιγμή». Η Κανγκ σημειώνει ένα εκπληκτικό 13,5 σουτ ανά παιχνίδι στα τέσσερα παιχνίδια της Κορέας στη Λυών. Σε λιγότερο από 26 λεπτά μέσο όρο. Ο Στέφ Κάρι κατέγραψε τον υψηλότερο μέσο όρο σουτ για τρεις πόντους ανά παιχνίδι στη σεζόν 2020–21 του NBA, με 12,7 προσπάθειες ανά παιχνίδι. Κι έπαιζε 34 λεπτά εκείνη τη σεζόν, που ισοδυναμεί με ποσοστό 0,37 προσπάθειες ανά λεπτό. Στο Προκριματικό Τουρνουά της Λυών, το ποσοστό της Λισεούλ... είναι 0,51!

Η μάχη που γίνεται στον όμιλο της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου η Τουρκία ηττήθηκε από την Αυστραλία και πλέον γίνεται μία τεράστια μάχη. Πέντε ομάδες, εκτός της Αυστραλίας, που έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλισμένη συμμετοχή έχουν ελπίδες για τις τρεις θέσεις που οδηγούν στο Βερολίνο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Όμιλος Σαν Χουάν (Πουέρτο Ρίκο) Ισπανία - Πουέρτο Ρίκο: 91-52 Νέα Ζηλανδία - ΗΠΑ: 46-101 Και νωρίτερα Ιταλία - Ισπανία: 68-56 Όμιλος Λυόν (Γαλλία) Φιλιππίνες - Κορέα: 74-105 Κολομβία - Γερμανία: 57-78 Γαλλία - Νιγηρία: 93-86 Όμιλος Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) Ουγγαρία - Αργεντινή: 92-81 Καναδάς - Ιαπωνία: 62-66 Τουρκία - Αυστραλία: 74-77 Όμιλος Γουχάν (Κίνα) Μάλι - Βραζιλία: 73-76 Νότιο Σουδάν - Βέλγιο: 64-102 Τσεχία - Κίνα: 74-84 Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA Women’s Basketball World Cup (@fibawwc)