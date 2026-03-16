Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και η μάχη της πρόκρισης στους «4» του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «4» του FIBA Europe Cup, με τη νίκη του επί του Περιστερίου Betsson με 101-77, την περασμένη Τετάρτη στο PAOK Sports Arena.

Η διαφορά των 24 πόντων δίνει στον ΠΑΟΚ ισχυρό προβάδισμα, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη και με αυτήν ακριβώς την λογική προετοιμάζει την ομάδα ο Παντελής Μπούτσκος. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μαζί με τους συνεργάτες του, θέλουν η ομάδα να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που μπορεί να βρει στο δρόμο για την πρόκριση, έχοντας πάντα στο μυαλό τους ότι το Περιστέρι είναι ένας πολύ αξιόλογος αντίπαλος και το έχει αποδείξει με την πορεία και τα αποτελέσματά του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη με την προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena το μεσημέρι της Τρίτης και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στο Κ.Γ. «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, εκεί δηλαδή όπου το ίδιο βράδυ (19:30) θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων.

Τα σενάρια της πρόκρισης…

Έχοντας εξασφαλίσει μία νίκη με σημαντική διαφορά 24 πόντων από το πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει και στο Περιστέρι τη νίκη. Προκρίνεται ωστόσο στα ημιτελικά και με ήττα (μέχρι 23 πόντους), αλλά και με ισοπαλία, καθώς με αυτό τo σύστημα διεξαγωγής μπορεί ένας αγώνας να ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, όπως άλλωστε είχε συμβεί και πέρσι, στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του FIBA Europe Cup με τη Fribourg στην Ελβετία.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Murcia – Reggiana, όπου οι Ισπανοί έχουν πάρει προβάδισμα, με την εκτός έδρας νίκης τους στην Ιταλία με 85-84. Η διαφορά του ενός πόντου ωστόσο, απλά τους δίνει το προβάδισμα και δεν εξασφαλίζει τίποτα.

Το πιο σημαντικό βήμα πρόκρισης έκανε η κάτοχος του τίτλου Surne Bilbao Basket, που νίκησε 77-69 μέσα στην Τουρκία την Petkim και θέλει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της στον δεύτερο αγώνα που θα γίνει στη Bilbao Arena την Τετάρτη. Οι Βάσκοι θα περιμένουν ταυτόχρονα την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Falco Szombathely – Bosna. Οι Ούγγροι νίκησαν 81-66 και αυτή τη διαφορά των 15 πόντων θα υπερασπιστούν στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στο Σαράγιεβο.