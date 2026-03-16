NCAA: Οι Έλληνες που συνεχίζουν στο κολλεγιακό πρωτάθλημα

Οι αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου και της τελικής φάσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων στο NCAA ολοκληρώθηκε.

Με τους Έλληνες αθλητές να έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και να συνεχίζουν να αγωνίζονται, είτε στη March Madness είτε στο National Invitation Tournament, το πρωτάθλημα που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσες ομάδες πλησίασαν, αλλά δεν προκρίθηκαν απευθείας.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος και ο Φώτης Κωνσταντινίδης είναι οι δύο εκ των τριών Ελλήνων, που θα αγωνιστούν στη March Madness με το St John’s του Ρικ Πιτίνο, το οποίο στην τελευταία του υποχρέωση κατέκτησε τον τίτλο του Big East Tournament, με 72-52 έναντι του UConn, εκεί όπου ο διεθνής γκαρντ έπαιξε για επτά λεπτά. Πρώτος αντίπαλος στους «64» της τελικής φάσης, θα είναι το Northern Iowa, με τον νικητή να παίζει με αυτόν, που θα επικρατήσει στο ζευγάρι Kansas-California Baptist.

Στη March Madness θα βρεθεί και ο Βαγγέλης Ζούγρης μαζί με το Louisville, το οποίο ηττήθηκε μεν στον προημιτελικό του T. Row Price ACC Tournament με 78-73 από το Miami, με τον διεθνή σέντερ να μετρά δύο πόντους, ένα ριμπάουντ, μία ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 11 λεπτά συμμετοχής, αλλά θα βρεθεί κανονικά στην τελική φάση. Εκεί, θα συναντήσει το South Florida, ενώ αν πάρει την πρόκριση, θα παίξει στους «32» με έναν εκ των Michigan State ή North Dakota State.

Μια δεύτερη ευκαιρία κερδίζουν στο National Invitation Tournament ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο Στράτος Παπασταύρου και ο Τζον Χριστοφίλης. Ο πρώτος θα παίξει με το Oklahoma State στο Tulsa Region με αντίπαλο το Davidson, με την ομάδα του να έχει ηττηθεί από το TCU με 95-88 στο δεύτερο γύρο του Philips 66 Big 12 Tournament. Οι έτεροι δύο θα συναντήσουν, μαζί με το Seattle, το St Thomas στην περιοχή του Auburn, ενώ η ομάδα τους είχε χάσει στον τρίτο γύρο του West Coast Conference Tournament με 61-58 από το Pacific, με τον Χριστοφίλης στους πέντε πόντους σε 13 λεπτά συμμετοχής.

Τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο National Invitation Tournament, επίσης, αρνήθηκε το Virginia Tech του Νεοκλή Αβδάλα. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τα προβλήματα τραυματισμών αρκετών αθλητών και η προτεραιότητα να επικεντρωθούν στους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους, οδήγησαν το Πανεπιστήμιο στο να μη δεχθεί την πρόσκληση αυτής της δεύτερης ευκαιρίας.