Κριμίλη: «Μονόδρομος η νίκη με Δανία, η στήριξη του κόσμου είναι πολύ ξεχωριστή»

Η γκαρντ της Εθνικής Γυναικών, Ιωάννα Κριμίλη, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027, καθώς και το ματς που ακολουθεί (17/03) με αντίπαλο τη Δανία.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τη Δανία: «Στο μυαλό μας είναι μόνο ένα αποτέλεσμα, η νίκη. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, ξέρουμε τη βαρύτητα, οπότε είναι μονόδρομος η νίκη για ‘μας. Γι’ αυτό προετοιμαζόμαστε πολύ καλά με τους προπονητές μας και σωματικά και με το scouting και όσα μας πουν, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμες και να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Για το ποιο θα είναι το «κλειδί» της νίκης, κατά τη γνώμη της: «Το “κλειδί” για εμάς θα είναι η άμυνά μας. Γνωρίζουμε τη Δανία, γνωρίζουμε πως έχει πάρα πολύ καλές παίκτριες επιθετικά, οπότε γι’ αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες. Αν παίξουμε καλή άμυνα, η επίθεση θα έρθει, γιατί έχουμε πολύ ταλέντο επιθετικά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένες στην άμυνα για 40 λεπτά».

Για το ότι θα έχει απέναντι μια συμπαίκτριά της στον Παναθηναϊκό, την Τζουλιάνα Οκοσούν: «Είναι πολύ ιδιαίτερο όταν έχεις απέναντι μια συμπαίκτριά σου. Αυτό είναι το ωραίο του αθλήματος. Χαίρομαι πολύ γιατί έχω παρακολουθήσει την πρόοδό της. Εννοείται πως είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα είμαστε αντίπαλες και θα εκπροσωπήσουμε η καθεμία τη χώρα της. Ανυπομονώ».

Για το αν η Εθνική προβληματίστηκε από το γεγονός ότι δεν έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο στο ματς με την Κροατία την 4η αγωνιστική: «Σε τέτοιες διοργανώσεις δεν έχεις χρόνο καν να προβληματιστείς με τα αποτελέσματα. Το turnaround ήταν πάρα πολύ σύντομο με τη Βόρεια Μακεδονία, οπότε έπρεπε να προετοιμαστούμε για το επόμενο ματς. Ξέραμε πως θα κοιτάξουμε τα λάθη μας, θα γίνουμε καλύτερες και θα μάθουμε απ’ αυτό το αποτέλεσμα, γιατί δε μας εκπροσωπεί αυτή η εικόνα».

Για την παρουσία της στην Εθνική και σε αυτό το «παράθυρο»: «Στην ηλικία που βρίσκομαι πρέπει να είμαι πάντα έτοιμη. Καλώς ή κακώς, έχουμε βρεθεί σε αυτήν τη θέση που δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στις προπονήσεις και τους αγώνες να υπενθυμίζουν σε εμάς τις νεότερες πως μας χρειάζονται και ότι πρέπει να μείνουμε έτοιμες. Αυτό φάνηκε και κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία, όπου ήμασταν και οι δώδεκα παίκτριες έτοιμες να αγωνιστούμε».

Για το πώς ένιωσε που ήρθαν στο γήπεδο 20 νεαρές αθλήτριες ακαδημιών από ομάδες της ΕΚΑΣΘ να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση της Κυριακής (15/03): «Είναι ξεχωριστό. Χαίρομαι πολύ όταν βρίσκουμε ευκαιρίες να ερχόμαστε πιο κοντά με τη νέα γενιά, να τους μιλάμε, να τους βοηθάμε όπως μπορούμε σε προβληματισμούς ή σκέψεις που μπορεί να έχουν. Κι εμείς περάσαμε από αυτήν τη θέση. Μπορούσες να δεις τη χαρά τους από το πώς μας μιλούσαν. Ήταν κάτι πολύ μοναδικό για εμάς».

Για τη στήριξη του κόσμου στα εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής Γυναικών: «Είναι τεράστιο πράγμα. Ο κόσμος έχει αποδείξει πόσο πολύ του αρέσει το μπάσκετ και το μπάσκετ γυναικών. Είναι ο έκτος παίκτης για εμάς, ειδικά όταν παίζουμε στην Ελλάδα. Το να βλέπεις παιδιά στις κερκίδες που το όνειρό τους είναι να παίξουν κι εκείνα κάποια στιγμή στην Εθνική ομάδα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Νιώθουμε τυχερές που μπορούμε να έχουμε τέτοιες παραστάσεις. Κάθε αγώνα στην χώρα μας δεν το παίρνουμε καθόλου… χαλαρά».

Για την ανταπόκριση του κόσμου της Θεσσαλονίκης στην αναμέτρηση με τη Βόρεια Μακεδονία: «Είναι τρομερό και είναι κάτι που το περιμέναμε κιόλας. Είναι ένα συναίσθημα που εύχομαι όλοι οι αθλητές να το ζήσουν, να παίζεις σε μια τέτοια πόλη με τόσο μεγάλη αγάπη και ιστορία για το μπάσκετ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και ανυπομονούμε να τους δούμε και στο ματς με τη Δανία.

Για τη «δίψα» μικρών και μεγάλων να φωτογραφηθούν με τις διεθνείς και να πάρουν αυτόγραφα: «Είναι κάτι πρωτοφανές σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το Ευρωμπάσκετ που έγινε ίσως να επηρέασε τον κόσμο, να μας “αγκάλιασε” και να μας έμαθε λίγο παραπάνω, γιατί ίσως στο παρελθόν να μην υπήρχαν αυτές οι ευκαιρίες. Είναι κάτι μοναδικό. Είμαστε πολύ τυχερές που έχουμε τους φιλάθλους να μας στηρίζουν σε κάθε διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα».