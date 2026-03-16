Πεναρόγια: «Η Ντουμπάι BC έχει στόχο τα πλέι οφ, θα είναι δύσκολο παιχνίδι»

Ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του πριν από την εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ης αγωνιστική της Euroleague (30/3, 21:00) της Παρτιζάν κόντρα στην Ντουμπάι BC στάθηκε στις δυσκολίες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον αγώνα εναντίον της Ντουμπάι BC. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και το έδειξαν ξανά χθες όταν νίκησαν πειστικά στην Αδριατική Λίγκα εναντίον του Ερυθρού Αστέρα. Τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες θα παίζουμε τρία παιχνίδια την εβδομάδα, οπότε ο μόνος τρόπος για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί είναι να επικεντρωνόμαστε σε ένα παιχνίδι τη φορά.

Νομίζω ότι έχουμε αγωνιστεί πολύ καλά τις τελευταίες έξι ή επτά εβδομάδες. Έχουμε παίξει σκληρά εναντίον όλων, μερικές φορές κερδίζαμε, μερικές φορές χάναμε, αλλά το σημαντικό είναι ότι ήμασταν σε θέση να ανταγωνιστούμε σε κάθε παιχνίδι.

Έτσι θέλουμε να το προσεγγίσουμε, να είμαστε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος και να έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να κερδίσουμε. Αυτός είναι ένας άλλος σημαντικός αγώνας. Η Ντουμπάι BC αγωνίζεται για μια θέση στα πλέι οφ, οπότε περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά η ομάδα μας είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί».