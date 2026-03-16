Ιτούδης: «Κάθε νίκη μετράει - Είμαστε σε μειονεκτική θέση, αλλά θα παλέψουμε»

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Παρί σε εξ αναβολής ματς της 21ης αγωνιστικής (17/3, 17:00) στάθηκε στα δυνατά σημεία της γαλλικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Παρί είναι μια ομάδα που παίζει με υψηλό ρυθμό όλη την ώρα. Αυτή είναι η ταυτότητά της. Παίζει πολύ στο παιχνίδι του τρανζίσιον με καλό μοίρασμα της μπάλας, καλές αποστάσεις και πολλά τρίποντα. Ταυτόχρονα, είναι πολύ επιθετικοί στην άμυνα.

Μπορούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι με πίεση σε όλο το γήπεδο. Έχουν 12 παίκτες που μοιράζονται ισόποσα τον χρόνο. Θέλουμε σίγουρα να σταματήσουμε το παιχνίδι τους στο τρανζίσιον. Αν όχι να το σταματήσουμε, καλύτερα να το περιορίσουμε και να είμαστε έξυπνοι ώστε να μην τους δώσουμε τόσο χώρο να λειτουργήσουν.

Είναι πολύ καλοί στα ριμπάουντ και έχουν παίκτες μεσαίου μεγέθους. Μπορούν να παίξουν και με small ball. Δεν τα παρατάνε ποτέ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαχειριστούμε.

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που κάθε νίκη μετράει, όπως ήταν στην αρχή κάθε νίκη μετράει, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μειονεκτική θέση σε αυτό το παιχνίδι λόγω των κανονισμών και λόγω των τραυματισμών, αλλά είμαστε πολύ αποφασισμένοι να παλέψουμε».