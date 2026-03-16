Εθνική Γυναικών: Τα εισιτήρια για τον αυριανό «τελικό» με τη Δανία στο Ιβανώφειο

Η ΕΟΚ ενημέρωσε για τα εισιτήρια του αυριανού κρίσιμου αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Δανία στο Ιβανώφειο (17/3, 17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η Εθνική Γυναικών μετράει αντίστροφα τον χρόνο για τη διεξαγωγή αύριο (17/3) του κρίσιμου αγώνα με τη Δανία (17.00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο «Ιβανώφειο» στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου προκριματικού γύρου του Ευρωμπάσκετ 2027. Μοναδικός στόχος είναι η νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στη Β’ Προκριματική Φάση και μπορεί να τον πετύχει με την συμπαράσταση και τους κόσμου της Θεσσαλονίκης.

Η γαλανόλευκη, μετά τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων το προηγούμενο Σάββατο, κρατάει την τύχη στα χέρια της, καθώς, εφόσον πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου και θα προκριθεί αυτομάτως στον επόμενο γύρο.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Ελλάδα θα περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων ώστε να δει αν θα συμπεριληφθεί στις τρεις καλύτερες ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση και θα πάρουν ένα από τα εισιτήρια για τον επόμενο γύρο.

Σ’ αυτόν, από τον όμιλο της Εθνικής Γυναικών έχουν ήδη προκριθεί η Κροατία, η οποία αύριο (17/3) θα παίξει εκτός έδρας της Βόρεια Μακεδονία, αλλά και η Δανία, αφού ακόμη κι αν η αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών ηττηθεί στην αναμέτρησή της με την Ελλάδα, έχει εξασφαλίσει τη θέση της στον δεύτερο γύρο ως μία από τις καλύτερες τρίτες του πρώτου γύρου.

Η ελληνική ομάδα, η οποία σήμερα το απόγευμα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με μία προπόνηση στο «Ιβανώφειο», αναμένει να έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων της, οι οποίοι όπως στον αγώνα με τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι και στον αυριανό θα είναι η δύναμή της και ο έκτος παίκτης που θα της δώσει την ώθηση να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να βρεθούν κοντά στην Εθνική Γυναικών και να στηρίξουν την προσπάθειά της στον αυριανό κρίσιμο αγώνα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους κάνοντας ένα κλικ εδώ