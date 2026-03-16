NBA: Ψηφοφορία για αύξηση των ομάδων σε 32 με είσοδο Λας Βέγκας και Σιάτλ

Όλα δείχνουν επέκταση στο ΝΒΑ, καθώς η λίγκα θέτει προς ψήφιση την αύξηση των ομάδων σε 32 με την είσοδο Λας Βέγκας και Σιάτλ.

Προς expansion από τη σεζόν 2028/29 φαίνεται πως οδηγείται το ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο συμβούλιο των ιδιοκτητών των ομάδων της λίγκας, θα κληθεί να ψηφίσει το διήμερο 24-25 Μαρτίου για την πιθανότητα διεύρυνσης της λίγκας σε Λας Βέγκας και Σιάτλ.

Η πρώτη ψηφοφορία θα δώσει τη δυνατότητα στη λίγκα να αναζητήσει αγοραστές για τα franchises σε Λας Βέγκας και Σιάτλ προκειμένου να εξερευνήσει το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων και κατόπιν, αργότερα μέσα στο χρόνο, θα γίνει νέα ψηφοφορία όπου η ένωση των ιδιοκτητών θα κληθεί να οριστικοποιήσει την αύξηση των ομάδων σε 32, εφόσον οι προτάσεις που έχουν προκύψει κριθούν επαρκείς.



Και στις δύο ψηφοφορίες, απαιτείται η συναίνεση των 23 από τις 30 ομάδες του ΝΒΑ για έγκριση.