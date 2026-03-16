Ο Σλούκας και ο Παναθηναϊκός έκαναν πραγματικότητα το όνειρο της μικρής Σίλιας (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε πράξη το όνειρ στην μικρή Σίλια. Η φίλη του Παναθηναϊκού είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον αρχηγό του «τριφυλλιού» στο Ηράκλειο της Κρήτης ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου.
Τελικά ο Σλούκας δεν κατάφερε να συναντήσει από κοντά την νεαρή φίλη των «πρασίνων», ωστόσο ο αρχηγός των «πρασίνων» με την βοήθεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκαναν πραγματικότητα το όνειρο της Σίλιας.
Μια φανέλα του 36χρονου γκαρντ, με ειδική αφιέρωση από τον ίδιο και τις υπογραφές όλων των παικτών της ομάδας, έφτασε στα χέρια της Σίλιας, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της και την ανυπομονησία της να τους συναντήσει πλέον και από κοντά στο Telekom Center Athens.
Στο Allwyn Final 8 της Κρήτης, η μικρή Σίλια είχε ένα όνειρο: να συναντήσει τον Κώστα Σλούκα και να πάρει τη φανέλα του. Οι δρόμοι τους δεν συναντήθηκαν στο γήπεδο, όμως η επιθυμία της έφτασε στα αυτιά του αρχηγού μας.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 16, 2026
Μια υπογεγραμμένη φανέλα με την προσωπική του αφιέρωση είναι… pic.twitter.com/iPfAfpluwM