Ο Σλούκας και ο Παναθηναϊκός έκαναν πραγματικότητα το όνειρο της μικρής Σίλιας (vid)

Η μικρή Σίλια ζήτησε μια φανέλα του Κώστα Σλούκα και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με τη συνδρομή της ΚΑΕ έκαναν πραγματικότητα την επιθυμία της.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε πράξη το όνειρ στην μικρή Σίλια. Η φίλη του Παναθηναϊκού είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον αρχηγό του «τριφυλλιού» στο Ηράκλειο της Κρήτης ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου.

Τελικά ο Σλούκας δεν κατάφερε να συναντήσει από κοντά την νεαρή φίλη των «πρασίνων», ωστόσο ο αρχηγός των «πρασίνων» με την βοήθεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκαναν πραγματικότητα το όνειρο της Σίλιας.



Μια φανέλα του 36χρονου γκαρντ, με ειδική αφιέρωση από τον ίδιο και τις υπογραφές όλων των παικτών της ομάδας, έφτασε στα χέρια της Σίλιας, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της και την ανυπομονησία της να τους συναντήσει πλέον και από κοντά στο Telekom Center Athens.