Δύο Νίκολς MVP of the Week στην GBL

Ο Τάι Νικολς του Περιστερίου Betsson και ο Ντέιβιντ Νίκολς του Κολοσσού ηγήθηκαν των επιτυχιών των ομάδων τους για την 21η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL και αναδείχθηκαν Stoiximan MVP of the Week!

Αμφότεροι οι Νίκολς αναδεικνύονται για πρώτη φορά Πολυτιμότεροι Παίκτες στην καριέρα τους στην Stoiximan GBL. Για πρώτη φορά, επίσης, στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς αναδεικνύονται Stoiximan MVP of the Week από τις ομάδες του Περιστερίου Betsson και του Κολοσσού H Hotels Collection.

Οι δύο Αμερικανοί γκαρντ συγκέντρωσαν 26 βαθμούς στο ranking. Ο 29χρονος Τάι Νίκολς των «κυανοκίτρινων» στην εκτός έδρας νίκη επί του Αμαρουσίου Chery με 17 πόντους με 4/5 βολές, 5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ, 5 κλεψίματα, ένα λάθος σε 25’ και 40’’ συμμετοχής.

Και ο επίσης 29χρονος Ντέιβιντ Νίκολς στην επικράτηση των «θαλασσί» στην Ρόδο στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ηρακλή με 24 πόντους με 4/4 βολές, 10/12 δίποντα, 0/1 τρίποντο, ένα ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε 22’ και 11’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.