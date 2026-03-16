Άρης Betsson: Στροφή στην Καρδίτσα για την έκτη σερί νίκη

Η αναβολή του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο (14/3) έβγαλε τον Άρη Betsson από τον αγωνιστικό του ρυθμό, που από σήμερα ξεκινάει την προετοιμασία του για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα.

Το προσεχές Σάββατο (21/3, 16:30) οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τη θεσσαλική ομάδα με στόχο το 6/6 στο πρωτάθλημα, που θα τους κρατήσει σε άμεση επαφή με την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Η προετοιμασία για το παιχνίδι αυτό ξεκινάει σήμερα, καθώς το Σαββατοκύριακο δόθηκε ρεπό από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, από τη στιγμή που δεν υπήρχε αγωνιστική υποχρέωση.

Το μόνο θετικό της αναβολής επί του αγωνιστικού για τον Άρη ήταν πως ο Τζέικ Φόρεστερ έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στο 100% του μετά τον μικρό τραυματισμό που αντιμετώπισε στο ισχίο την προηγούμενη εβδομάδα, όπως κάτι αντίστοιχο ισχύει και για ακόμα δύο παίκτες που είχαν κάποιες ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Όσον αφορά τα δύο αναβληθέντα εκτός έδρας παιχνίδια με Περιστέρι και ΠΑΟΚ. Αυτά αναμένεται να οριστούν μέσα στον Απρίλιο και στο διάστημα 1-15 του μήνα, ανάλογα και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των δύο αντιπάλων του, οι οποίοι κοντράρονται στα προημιτελικά του Europe Cup.