Μπράουν για την ανανέωση του: «Χαίρομαι που μένω στην ΑΕΚ»

Ο Γκρεγκ Μπράουν σε δηλώσεις του μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ, τόνισε ότι χαίρεται πολύ που έμεινε στην Ένωση, ευχαριστώντας άπαντες στην ομάδα.

Η ΑΕΚ ανανέωση την συνεργασία της με τον Γκρεγκ Μπράουν και ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην ιστοσελίδα των «κιτρινόμαυρων», μετά την συμφωνία του για νέο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Ήταν μία όμορφη εξέλιξη η υπογραφή του νέου μου συμβολαίου. Ευχαριστώ τον προπονητή μου και το επιτελείο του, αλλά και τον Οργανισμό, που με θέλουν εδώ. Ευχαριστώ τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Χαίρομαι, που μένω στην ΑΕΚ, και ανυπομονώ για τη συνέχεια, αλλά και για τίτλους. Μόνο ΑΕΚ!»