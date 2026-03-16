Έσπασε το φράγμα των 1.000 πόντων με ρεκόρ καριέρας ο Ναν

Ο Κέντρικ Ναν έσπασε το φράγμα των 1.000 πόντων με την φανέλα του Παναθηναϊκού στο Ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Αμερικανό σταρ του «τριφυλλιού» να το κάνει με ρεκόρ καριέρας με την «πράσινη» φανέλα στην GBL.

Χρειαζόταν 21 πόντους και σημείωσε 28. Ο Κέντρικ Ναν έφτασε σε διπλό επίτευγμα μέσα από το σημερινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με την ΑΕΚ. Σημείωσε ρεκόρ καριέρας και παράλληλα έσπασε το φράγματα των 1.000 πόντων στη Stoiximan GBL.

Πιο αναλυτικά…

➡ Οι 28 πόντοι είναι η κορυφαία επίδοση των 68 αγώνων του στο ελληνικό Πρωτάθλημα καθώς είχε 27 στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην περσινή σεζόν και άλλες δύο φορές φέτος (με το Περιστέρι Betsson εκτός και την Καρδίτσα Ιαπωνική εντός έδρας).

➡ Με τους 28 πόντους του, ο Κέντρικ Ναν έγινε ο 25ος στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR στη Stoiximan GBL και ο 9ος ξένος του, που έφτασε και ξεπέρασε τους 1.000.