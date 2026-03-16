ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας: Φινάλε με ντέρμπι στην 26η αγωνιστική της Elite League

Η 26η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται απόψε (19:30) με μια κρίσιμη αναμέτρηση. Η ΑΓΕΧ υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας, σε ένα παιχνίδι που κρίνει πολλά στη μάχη για την τετράδα και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες. «Ο αγώνας με τον Πρωτέα είναι για εμάς must win, τόσο για την είσοδό μας στην τετράδα όσο και για να επιστρέψουμε στις νίκες. Ο Πρωτέας είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Elite League, με ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο. Περιμένουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, ώστε να μας δώσει την έξτρα ώθηση και ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, θα πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας, να περιορίσουμε τη δημιουργία του Πρωτέα και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε περισσότερο στο transition. Παράλληλα, χρειάζεται καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση και στοχευμένες επιλογές στις αδυναμίες του αντιπάλου», τόνισε ο βοηθός προπονητή της ΑΓΕΧ, Θάνος Κωνσταντόπουλος.

Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να καλύψουν το έδαφος που έχασαν μετά από δυο σερί ήττες. «Προερχόμαστε από δύο ήττες και αυτό κάνει το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στη Χαλκίδα ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δουλέψαμε πάνω στα λάθη μας και προετοιμαστήκαμε όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να παρουσιάσουμε την εικόνα που απαιτεί ένας τέτοιος αγώνας», δήλωσε ο 22χρονος γκαρντ του Πρωτέα Βούλας, Νίκος Δέλγας.

Αναλυτικά η 26η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Μαρτίου

Σοφάδες-Αιγάλεω 101-69

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου 64-53

Ψυχικό-Πανερυθραϊκός 91-72

Δάφνη-Λαύριο Boderm 87-110

ΝΕ Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου 81-74

Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό 91-78

Δευτέρα 16 Μαρτίου

19:30 ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Vikos Φalcons

Η επόμενη αγωνιστική (27η, 18/3)

Τετάρτη 18 Μαρτίου

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Δάφνη (ERT Sports)

17:00 Νίκη Βόλου-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 19 Μαρτίου

17:00 Αιγάλεω-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

Ρεπό: Πρωτεας Βούλας