Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του: «Ήθελα να επιστρέψω στο παιχνίδι, αλλά μού είπαν ότι δεν αξίζει»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τον τραυματισμό του, σημειώνοντας ήθελε να επιστρέψει στο παιχνίδι αλλα του είπαν πως δεν αξίζει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα πάω σπίτι να κοιμηθώ και θα δω αύριο πώς νιώθω, θα προσπαθήσω να σηκώσω μερικά βάρη. Και αν έχω μικρή ενόχληση, θα πάω για εξετάσεις. Για την ώρα δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Ήθελα να επιστρέψω στο παιχνίδι. Με κοίταξαν και μού είπαν ‘όχι, δεν αξίζει’. Για μένα κάθε παιχνίδι αξίζει, κάθε φορά που πατάω παρκέ, προσπαθώ να μην το θεωρώ δεδομένο, ειδικά όταν βρίσκω τον ρυθμό μου και νιώθω καλά. Αλλά ήταν η στιγμή που πρέπει απλά να ακούσεις. Δεν προσπαθώ να το κάνω μεγαλύτερο απ’ ότι είναι. Νιώθω ότι θα μπορούσα να τελειώσω το ματς, αλλά το επιτελείο έκρινε ότι δεν θα ήταν έξυπνο να το κάνω, οπότε πρέπει απλά να τους εμπιστευτώ»