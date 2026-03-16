Επανεξελέγη πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ο Λαπόρτα

O Zoάν Λαπόρτα επανεξελέγη πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και θα ηγηθεί του συλλόγου για τέταρτη φορά.

Παραμένει πρόεδρος στην Μπαρτσελόναο Ζοάν Λαπόρτα. Στην ψηφοφορία που διεξήχθη από τα μέλη του συλλόγου την Κυριακή, ο Λαπόρτα κέρδισε τις εκλογές με 32.934 ψήφους, που αντιπροσωπεύουν το 68,18% του συνόλου.

Ως εκ τούτου, ο Ζοάν Λαπόρτα θα ηγηθεί του συλλόγου για τέταρτη φορά, μετά τις προηγούμενες θητείες του ως πρόεδρος από το 2003 έως το 2010 και ξανά από τον Μάρτιο του 2021, όταν κέρδισε 30.184 ψήφους (54,28%).

Πέντε χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές, η υποψηφιότητα του Ζοάν Λαπόρτα αναδείχθηκε για άλλη μια φορά νικήτρια, νικώντας τον αντίπαλό του Βίκτορ Φοντ, ο οποίος έλαβε 14.385 ψήφους (29,78%), ενώ 984 ψήφοι ήταν λευκές (2,04%).

«Αυτό είναι ένα ηχηρό αποτέλεσμα και μας δίνει μεγάλη δύναμη. Μας κάνει ασταμάτητους. Κανείς δεν θα μας σταματήσε. Συναρπαστικά χρόνια μας περιμένουν. Θα είναι τα καλύτερα της ζωής μας. Πρόκειται για έναν υπέροχο σύλλογο, όπου τα μέλη εκλέγουν τον πρόεδρό τους και το διοικητικό τους συμβούλιο - έναν σύλλογο μοναδικό στον κόσμο, πραγματικά εξαιρετικό. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία στα μέλη που προσήλθαν για να ψηφίσουν. Ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας και του πολιτικού πνεύματος. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσαν τα στελέχη και το προσωπικό μας στην οργάνωση της ημέρας των εκλογών.»